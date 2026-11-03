De trabajar gratis a revolucionar el marketing digital: la historia de Vértigo Marketing

Raúl Díaz y Jesús Martínez, fundadores de Vértigo Marketing - VÉRTIGO MARKETING

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 3 de noviembre de 2026.

Raúl Díaz y Jesús Martínez fundaron Vértigo Marketing con apenas 21 años, sin grandes recursos y ofreciendo sus servicios gratuitamente. Poco más de un año después, colaboran con marcas como PcComponentes, destacan en posicionamiento en inteligencia artificial y han conseguido hacerse virales recreando Murcia en 3D y escondiendo 1.000 euros en su web.

Hace poco más de un año, dos jóvenes murcianos intentaban convencer a las empresas de que confiaran en ellos. No tenían una larga trayectoria, grandes presupuestos ni una cartera de clientes que respaldara su trabajo. Solo una idea: construir desde Murcia una agencia de marketing capaz de competir con las grandes compañías del sector.

Raúl Díaz y Jesús Martínez decidieron empezar de una manera poco habitual: trabajando gratis. Su objetivo no era ganar dinero inmediatamente, sino demostrar que podían conseguir resultados y ganarse la confianza de sus primeros clientes.

Así nació Vértigo Marketing, una agencia que, en poco más de un año, ha pasado de ofrecer servicios gratuitamente a colaborar con empresas de alcance nacional.

De trabajar sin cobrar a colaborar con PcComponentes

Los primeros meses estuvieron marcados por el esfuerzo, la incertidumbre y muchas horas de trabajo. Sin experiencia empresarial consolidada, los fundadores entendieron que su mejor carta de presentación serían los resultados.

Aquellos proyectos iniciales dieron paso a nuevas oportunidades. La agencia comenzó a crecer, incorporando servicios de posicionamiento SEO, publicidad digital, desarrollo web y estrategias vinculadas a la inteligencia artificial.

Uno de sus mayores hitos llegó al colaborar con PcComponentes, una de las marcas más reconocidas del comercio electrónico español.

Para dos emprendedores que apenas un año antes buscaban clientes ofreciendo su trabajo gratuitamente, participar en proyectos para una empresa de esa dimensión representaba mucho más que un contrato: era la confirmación de que su apuesta empezaba a dar frutos.

Recrearon Murcia en 3D y escondieron 1.000 euros en su web

El crecimiento de Vértigo Marketing también ha estado acompañado de campañas que han conseguido llamar la atención fuera del ámbito empresarial.

Una de las más originales llegó con el lanzamiento de su nueva página web, vertigomkt.com.

En lugar de diseñar una web corporativa convencional, decidieron recrear Murcia en tres dimensiones, permitiendo a los visitantes viajar desde el espacio hasta una representación digital de la ciudad y explorar algunos de sus lugares más emblemáticos.

La propuesta consiguió viralizarse y llevó el nombre de la agencia a personas que nunca habían oído hablar de ella.

Pero los jóvenes quisieron ir todavía más lejos.

Para impulsar el lanzamiento anunciaron que habían escondido 1.000 euros dentro de su propia página web y retaron a los visitantes a encontrarlos.

La iniciativa despertó curiosidad, generó conversaciones y animó a numerosos usuarios a recorrer la ciudad virtual.

Con estas acciones demostraron que no siempre hacen falta enormes presupuestos publicitarios para conseguir visibilidad. A veces, una buena idea puede convertirse en la campaña más eficaz.

Su apuesta por el GEO y la inteligencia artificial

Más allá de la creatividad, Vértigo Marketing ha encontrado en la inteligencia artificial una de sus principales oportunidades de crecimiento.

La agencia fue una de las primeras en España en apostar por el GEO (Generative Engine Optimization), una disciplina orientada a mejorar la visibilidad de empresas y marcas en las respuestas de herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity.

Mientras el SEO tradicional busca posicionar páginas en Google, el GEO pretende que las empresas aparezcan cuando los usuarios preguntan directamente a la inteligencia artificial por productos, servicios o recomendaciones.

Para ello, Vértigo Marketing combina contenidos especializados, análisis de competidores, autoridad digital y seguimiento de las respuestas generadas por estos sistemas.

Su apuesta recibió un reconocimiento en octubre de 2026, cuando ocupó el primer puesto del ranking editorial de las 20 mejores agencias GEO de España publicado por EmprenemJunts.

Dos jóvenes que quieren demostrar que desde Murcia también se puede llegar lejos

Pese a su crecimiento, Raúl y Jesús han mantenido Murcia como centro de su proyecto.

Su historia todavía está empezando y quedan muchos desafíos por delante. Sin embargo, su trayectoria ya refleja una transformación difícil de imaginar cuando comenzaron.

Hace poco más de un año trabajaban gratis para conseguir una oportunidad. Hoy colaboran con grandes empresas, han protagonizado campañas virales y aspiran a convertirse en referentes del marketing y el posicionamiento en inteligencia artificial.

Y todo comenzó con dos jóvenes murcianos que, en lugar de esperar a que alguien confiara en ellos, decidieron demostrar de lo que eran capaces.