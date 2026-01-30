Tradutema alerta sobre la importancia de la traducción jurada en la regularización de extranjeros

Traducción jurada antes de regularización - Tradutema

Madrid, 30 de enero de 2026.-

El proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Gobierno para personas extranjeras que ya viven en España podría beneficiar a hasta 500.000 solicitantes. Sin embargo, especialistas en extranjería advierten de que muchas solicitudes pueden ser rechazadas por defectos de forma, siendo uno de los más habituales la presentación de documentación extranjera sin una traducción jurada conforme a los requisitos exigidos por la Administración

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado la tramitación de un proceso de regularización extraordinaria dirigido a personas extranjeras que ya se encuentran en España. Según la información publicada por el propio Ministerio, las solicitudes podrían comenzar a presentarse a partir de abril de 2026 y el procedimiento permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. La autorización concedida permitirá residir y trabajar legalmente en todo el territorio nacional y en cualquier sector.



No obstante, expertos en tramitación administrativa y extranjería advierten de que, más allá de cumplir los requisitos de permanencia y ausencia de antecedentes penales, la correcta presentación de la documentación será determinante para que las solicitudes sean admitidas y resueltas favorablemente.



Traducción jurada, requisito clave en la regularización de extranjeros

Entre los requisitos del proceso se encuentra la aportación de documentación personal extranjera, como partidas de nacimiento, certificados de antecedentes penales, certificados de matrimonio, documentos académicos o resoluciones administrativas. Cuando estos documentos estén redactados en un idioma distinto del español, deben presentarse acompañados de su traducción jurada al español, realizada por un traductor jurado autorizado.



La traducción jurada es un requisito obligatorio cuando se presentan documentos extranjeros en un idioma distinto del español ante la Administración.



Errores frecuentes en la presentación de documentos extranjeros

Según especialistas del sector, uno de los principales riesgos del procedimiento es que la solicitud sea rechazada o archivada por defectos de forma, incluso cuando se haya presentado dentro de plazo. Entre los errores más frecuentes se encuentran traducciones no juradas, traducciones incompletas, datos mal transcritos o la falta de apostilla o legalización consular cuando esta es exigible según el país de origen del documento.



Una traducción no jurada, incompleta o sin apostilla puede provocar el rechazo o archivo de una solicitud de regularización, incluso si se presenta dentro de plazo.



Esta situación afecta especialmente a personas procedentes de países cuya documentación oficial se emite en inglés (como Filipinas, India, Pakistán o Nigeria), en francés (como Marruecos, Senegal o Argelia), así como a otros países con idiomas oficiales distintos del español, como Rumanía, China o Ucrania.



Asesoramiento especializado en traducción jurada

Por ello, especialistas en extranjería recomiendan contar con servicios especializados en traducción jurada que no solo realicen la traducción de los documentos, sino que también asesoren sobre los requisitos formales aplicables en cada caso. Existen servicios profesionales especializados en este ámbito, como Tradutema, que trabajan habitualmente con documentación destinada a trámites de extranjería ante la Administración española.



Los expertos subrayan que presentar la documentación correctamente desde el inicio es clave, ya que una traducción defectuosa puede dar lugar a retrasos significativos o incluso a la denegación de la regularización. Por este motivo, también se aconseja preparar la documentación con suficiente antelación.



