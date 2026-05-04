“Trancoso en Formentera” consolida su tercera edición y afirma la visión europea de Haute

Fotos: Reproducción/Haute - HAUTE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de mayo de 2026.

La agencia con sede en Madrid lleva por tercer año consecutivo el espíritu de Trancoso a las playas de Formentera, fusionando música, gastronomía y estilo de vida brasileño en una experiencia única

São Paulo, 4 de mayo de 2026 - Haute regresa a Formentera, en España, para la tercera edición del proyecto “Trancoso en Formentera”, una iniciativa que lleva el espíritu de la tradicional Nochevieja de Trancoso al verano europeo. En 2026, el evento tendrá lugar el 1 de agosto en Hannah Formentera, un hotel y restaurante situado a pie de playa, con una puesta de sol muy concurrida.

Consolidado como una extensión internacional del calendario de Trancoso, el proyecto transmite la esencia de Vilarejo — caracterizada por la combinación de música, gastronomía y estilo de vida— conectando al público brasileño y europeo en una experiencia exclusiva, dando inicio a la cuenta atrás para la Nochevieja de 2027. Este año, Haute Europa — con sede en Madrid — apuesta por un encuentro exclusivo en uno de los lugares de moda más famosos de la isla.

“Es el tercer año consecutivo que traemos un pedacito de la Nochevieja de Trancoso a España y estamos muy contentos con la evolución de este proyecto, que se encuentra en un momento de madurez y solidez. A lo largo de las ediciones, hemos ido perfeccionando el formato y conociendo mejor al público internacional. Hoy en día, “Trancoso en Formentera” deja de ser un evento puntual y pasa a formar parte de una visión a largo plazo del calendario de Trancoso, con potencial de crecimiento y continuidad”, destaca Bruno Dias, socio de Haute.

La iniciativa también refuerza la presencia internacional del grupo UMAUMA, ampliando su actuación en Europa y fortaleciendo la conexión con un público global. “En Europa, a diferencia de Brasil con nuestros grandes eventos, nos centramos en cuidar cada detalle y ofrecer una experiencia completa y única, tanto para el público como para las marcas que desean conectar de forma relevante con el mercado europeo”, comenta Vivi Hipólito, socia y representante de Haute en Madrid.

Creado en 2024, “Trancoso en Formentera” es una pieza fundamental para la estrategia de expansión de Réveillon de Trancoso más allá del calendario de fin de año, posicionando la marca como una plataforma de experiencias que dialoga con diferentes públicos y destinos de todo el mundo.

Además de la isla española, el proyecto ya ha pasado por otros destinos europeos, como la playa de Comporta, en Portugal, reforzando la propuesta de explorar escenarios que combinan naturaleza, exclusividad y estilo de vida. Con una presencia consolidada en Europa, Haute desarrolla proyectos a medida para marcas en destinos estratégicos como Madrid, Ibiza, Formentera, Comporta, Cascais y Lisboa.

Para más información, visita el perfil internacional de Haute en Instagram: @haute.euro.

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