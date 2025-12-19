Transcendent cuantifica el impacto de la rehabilitación energética; datos que transforman - Transcendent

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de diciembre de 2025.-

La vivienda se consolida como uno de los principales retos sociales y medioambientales en España. A la dificultad de acceso, se suma el impacto energético de un parque residencial envejecido, responsable de una parte significativa del consumo energético nacional. En este contexto, Transcendent, consultora estratégica de sostenibilidad e impacto, ha realizado la medición de impacto del proyecto piloto de rehabilitación energética que ING ha desarrollado con sus clientes, cuantificando de forma rigurosa los beneficios económicos, sociales y ambientales de estas actuaciones.

El análisis realizado por Transcendent, evalúa los resultados en un grupo de hogares que presentaron una mejora confirmada en la etiqueta energética tras la reforma. Los datos obtenidos permiten dimensionar el triple impacto de la rehabilitación energética: impacto económico (ahorro en factura energética y revalorización del inmueble), impacto social (mejora del confort y calidad de vida de los clientes), e impacto ambiental (reducción de emisiones). Esta medición demuestra que es posible generar negocio con impacto positivo para las personas y el planeta, permitiendo a ING identificar oportunidades de crecimiento alineadas con su propósito.

Principales resultados del estudio de impacto

58,3% ahorro medio anual en la factura energética tras la reforma.

2,2% mejora del poder adquisitivo de los hogares intervenidos.

+3,3% revalorización media por vivienda, lo que equivale a casi 7.000 €.

18,5% incremento en las horas de confort térmico.

Reducción de entre el 14 % y 53 % en la perturbación del sueño asociada al aislamiento acústico.

6,4 toneladas menos de emisiones de CO₂ al año por vivienda, equivalente a 1.290 trayectos de ida y vuelta en coche entre Madrid y Valencia.

Estos resultados reflejan no solo beneficios energéticos, sino también mejoras en el bienestar y la resiliencia de los hogares.

Una ciudadanía dispuesta, pero condicionada

Los resultados de la medición de Transcendent se complementan con los datos del informe Consumer Research 2025, elaborado por ING con el respaldo de Ipsos, que constata una mayor conciencia ciudadana sobre la eficiencia energética, aunque limitada por el coste de las reformas, el desconocimiento de las ayudas disponibles y la complejidad del proceso de acceso a las mismas.

El 55 % de quienes reforman lo hacen por motivos económicos; solo un 13 % por sostenibilidad.

Entre quienes no han realizado mejoras (28 %), el principal obstáculo es el coste o la ausencia de incentivos públicos.

Un 30% los encuestados sí estaría dispuesto a reformar si tuviera garantías de retorno o mayor apoyo institucional.

La vivienda como política estructural

La combinación de ambos estudios —el análisis de percepción y la medición de impacto— permite reforzar una conclusión clara: avanzar hacia una vivienda más eficiente requiere datos, incentivos claros y una estrategia conjunta entre entidades financieras, administraciones públicas y actores técnicos.

Desde Transcendent, acompañamos a ING en este proyecto pionero de medición del impacto de su programa piloto de rehabilitación energética, aportando un enfoque metodológico riguroso que cuantifica los beneficios sociales, económicos y climáticos de la renovación energética. Esta medición permite a la entidad tomar decisiones estratégicas basadas en datos que maximizan tanto el impacto positivo como la creación de valor desde el negocio. Porque solo lo que se mide puede gestionarse y escalarse con ambición.

Sobre Transcendent

Transcendent es una consultora estratégica B Corp especializada en sostenibilidad e impacto. Fundada sobre la convicción de que las empresas pueden y deben ser agentes de transformación positiva, acompaña a organizaciones en la integración del impacto como palanca estratégica de creación de valor.

Con un enfoque integral que abarca desde el cumplimiento normativo hasta la medición rigurosa de impacto y la innovación de modelos de negocio, Transcendent combina excelencia metodológica con un modelo de consultoría distintivo: cercano, flexible y profundamente comprometido con el éxito de sus clientes. Especialistas en convertir ambiciones de sostenibilidad en resultados cuantificables que refuerzan la competitividad del negocio.

Más de 100 organizaciones en 15 sectores. Fundadores del Observatorio de Impacto y miembros de la junta directiva del Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España (SpainNAB).

Contacto de Prensa

Alejandra Orti Pérez-Pire

Responsable de Comunicación Corporativa en Transcendent

Alejandra.orti@transcendent.es

“Para el desarrollo de los cálculos de los indicadores de impacto, se han empleado datos de las viviendas reformadas y otros datos de referencia de fuentes nacionales como MITECO o INE”

Contacto

Emisor: Transcendent

Contacto: Transcendent

Número de contacto: 911 905 468