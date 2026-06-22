La transformación empresarial impulsada por la IA, eje de la Fujitsu Technology and Service Vision 2026

Figura 1: Transformación dinámica - Fujitsu

(Información remitida por la empresa firmante)

El objetivo es capacitar a las empresas para adaptarse rápidamente al cambio y generar nuevo valor de forma continua mediante la colaboración entre las personas y la inteligencia artificial

Madrid, 22 de junio de 2026.- Fujitsu ha publicado el Fujitsu Technology and Service Vision 2026 el 18 de junio. Este informe presenta una nueva visión sobre cómo las organizaciones pueden afrontar el cambio y lograr una transformación continua en una era en la que la incertidumbre y los cambios impredecibles se han convertido en la norma. Aprovechando el potencial de la colaboración entre las personas y la inteligencia artificial, así como los avances tecnológicos y la convergencia de distintas tecnologías, las empresas pueden impulsar acciones concretas que sitúen la tecnología como motor de la transformación.



De cara a 2035, año en el que Fujitsu celebrará su centenario, la compañía continúa impulsando la transformación basada en IA y reforzando sus tecnologías más avanzadas en línea con su Management Vision 2035. A través de una propuesta de valor que abarca consultoría, tecnología, servicios y modernización, Fujitsu aspira a ayudar a sus clientes a acelerar sus procesos de transformación, al tiempo que contribuye a la resolución de los desafíos sociales y al crecimiento económico sostenible.



El Fujitsu Technology and Service Vision 2026 analiza el impacto de un mundo en constante transformación, marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas, que están obligando a gobiernos y organizaciones a tomar decisiones rápidas sobre cuestiones como la reconfiguración de las cadenas de suministro o la gestión de las limitaciones de recursos y energía. Al mismo tiempo, la rápida evolución de la inteligencia artificial está redefiniendo profundamente los modelos de negocio, transformando las formas de trabajar e incluso la propia estructura de las organizaciones en todos los sectores. En este contexto, los modelos empresariales tradicionales están perdiendo vigencia.



Ante esta realidad, el reto para las organizaciones ya no consiste únicamente en reaccionar a cambios concretos. La clave pasa por impulsar una transformación integral, desde la dirección hasta los equipos operativos, que garantice la viabilidad y resiliencia de la organización en entornos de volatilidad permanente. Las empresas que tendrán éxito en el futuro serán aquellas capaces de prosperar en la incertidumbre y evolucionar mediante una gestión inteligente del cambio.



Principales conclusiones del Fujitsu Technology and Service Vision 2026



1. El éxito empresarial en una era impredecible: la transformación dinámica

En una época en la que el cambio es la nueva normalidad, la competitividad de las organizaciones depende de su capacidad para desarrollar ciclos continuos de formulación de hipótesis, experimentación, aprendizaje y adaptación, independientemente de los resultados obtenidos. Mantener de forma constante este proceso de prueba y aprendizaje permite a las empresas cuestionar, redefinir y reconstruir sus estrategias, modelos de negocio y procesos de manera continua. Fujitsu denomina a este enfoque transformación dinámica.



Lograr una transformación dinámica requiere que las tecnologías emergentes asuman un papel central. La combinación de la inteligencia artificial con múltiples tecnologías impulsoras de la transformación, equilibrando sus funciones individuales para que actúen como un conjunto integrado y coherente, permite a las organizaciones adaptarse, evolucionar y prosperar en entornos de cambio constante.



2. Visión tecnológica: cuatro dinámicas que impulsan la transformación

Las tecnologías emergentes constituyen la base de las cuatro dinámicas clave que permiten a las organizaciones impulsar sus procesos de transformación.



Al interconectar estas cuatro dinámicas y permitir que funcionen como un sistema unificado, las organizaciones pueden adaptarse a los cambios globales y generar nuevo valor de manera constante.



3. Factores clave para alcanzar la transformación: las claves de la transformación dinámica

La encuesta anual de Fujitsu [2], realizada entre altos directivos (CxO) de organizaciones líderes, ha identificado una serie de características comunes entre aquellas compañías que obtienen mejores resultados. Entre ellas destacan una estrategia empresarial que sitúa la inteligencia artificial en el centro del negocio, equipos capaces de maximizar el potencial de la IA en todas las áreas de la organización, una infraestructura tecnológica que acelera la evolución empresarial y unas medidas de seguridad preparadas para responder a los retos que planteará la evolución de la IA en el futuro.



La capacidad para identificar, integrar y desarrollar estratégicamente estos elementos constituye la clave para hacer realidad la transformación dinámica y reforzar la competitividad de las organizaciones.



Como compañía comprometida con la transformación de su propio negocio, Fujitsu trabajará junto a sus clientes para impulsar sus procesos de cambio, apoyándose tanto en sus tecnologías más avanzadas como en el conocimiento adquirido a través de su propia experiencia práctica.



Notas

[1] Sistemas empresariales: mecanismos y procesos que mejoran la eficiencia y generan ventajas competitivas en actividades clave de la organización, como ventas, producción y recursos humanos.



[2] Encuesta anual de Fujitsu: estudio realizado por Fujitsu en febrero de 2026 entre 1.000 directivos de nivel CxO de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico (APAC).



Enlaces relacionados

Fujitsu Technology and Service Vision: https://global.fujitsu/en-global/about/vision

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