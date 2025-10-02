Transoft Solutions recibe la acreditación AiRAP

(Información remitida por la empresa firmante)

Transoft Solutions, primera empresa de Norteamérica en convertirse en proveedor de datos AiRAP acreditado para las evaluaciones globales de carreteras de iRAP

Madrid, 02 de octubre de 2025.-

Transoft Solutions, líder mundial en software de ingeniería, análisis y operaciones de transporte, ha sido oficialmente acreditada como proveedor de datos AiRAP, reforzando su apoyo a la visión del International Road Assessment Programme (iRAP) de un mundo libre de carreteras de alto riesgo. Este logro permite realizar de manera más eficiente las evaluaciones de calificación por estrellas de iRAP, llevadas a cabo por profesionales y especialistas en seguridad vial.



La metodología de calificación por estrellas de iRAP utiliza un enfoque predictivo y basado en riesgos para evaluar carreteras de forma universal, revisando los atributos presentes a lo largo del corredor vial. El método tradicional, más laborioso, implica que codificadores acreditados revisen manualmente videos de carretera en tramos de 100 metros, registrando más de 50 atributos que posteriormente se procesan en el software ViDA de iRAP para obtener una medida objetiva del nivel de seguridad para ocupantes de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones.



Para escalar este proceso, iRAP lanzó AiRAP en 2019, acrónimo de "accelerated and intelligent" (captura acelerada e inteligente) de datos de seguridad vial.



Más información en: www.irap.org/airap.



AssetMAPPER Roads: inspección acreditada por AiRAP

Transoft AssetMAPPER Roads, un sistema de inspección acreditado por AiRAP, ha ampliado sus capacidades para simplificar las etapas de codificación de carreteras y preparación de datos en las evaluaciones viales, reduciendo costos por unidad evaluada y optimizando la recopilación de inventarios y datos de condición, el monitoreo de desempeño, el análisis de riesgos y la planificación del ciclo de vida.



Bajo el enfoque tradicional de codificación, AssetMAPPER permite a los usuarios registrar manualmente atributos viales a partir de videos 360° mediante una interfaz web amigable. En el marco de AiRAP, AssetMAPPER integra datos de código abierto y visión computacional avanzada en videos 360° para acelerar la codificación automatizada de 20 atributos viales.



Como proveedor de datos acreditado y con un sistema de inspección acreditado, AssetMAPPER ayuda a:



• Acelerar los procesos de codificación y preparación de datos para las calificaciones por estrellas de iRAP.



• Aprovechar múltiples fuentes de datos, incluyendo datos abiertos y visión computacional avanzada en videos 360°.



• Mejorar las evaluaciones viales y la planificación con herramientas escalables y replicables.



"Nos sentimos honrados de recibir la acreditación AiRAP para AssetMAPPER, reafirmando el compromiso de Transoft Solutions con el avance de la seguridad vial global a través de la innovación. Este reconocimiento destaca el poder de la automatización para transformar la forma en que se evalúan los atributos viales, haciendo que las evaluaciones de seguridad sean más eficientes, consistentes y escalables", afirmó Matthieu Levivier, Director de Desarrollo de Negocios de Transoft Solutions.



Sobre AssetMAPPER

AssetMAPPER es una aplicación web diseñada para apoyar el inventario, la inspección y la evaluación de carreteras. Con una interfaz intuitiva, integración de video 360° y visión computacional avanzada, optimiza la recopilación de datos, el monitoreo de desempeño y la planificación del ciclo de vida.



Confiado por agencias de transporte, gobiernos y autoridades portuarias, AssetMAPPER automatiza la recopilación y clasificación de activos, ayudando a reducir costos, ahorrar tiempo y mejorar la toma de decisiones en la gestión de infraestructuras a cualquier escala.



Con las nuevas capacidades AiRAP, la evaluación vial se agiliza aún más en los pasos de codificación y preparación de datos, permitiendo una planificación más rápida de mantenimiento preventivo y actualizaciones.



Más información sobre AssetMAPPER en: www.transoftsolutions.com/landing/assetmapper-airap-accreditation



Sobre Transoft Solutions

Transoft Solutions desarrolla software innovador y altamente especializado para profesionales de la aviación, infraestructura civil y transporte. Desde 1991, Transoft se ha enfocado en soluciones orientadas a la seguridad que permiten a los especialistas del sector trabajar de manera efectiva y confiada.



Su portafolio de soluciones de planificación, simulación, modelado y diseño se utiliza en más de 150 países, con más de 50.000 clientes entre agencias gubernamentales locales y federales, firmas de consultoría, autoridades aeroportuarias y portuarias. Con sede en Canadá y oficinas en Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Australia, Alemania, India, Bélgica, Francia, España, Eslovenia y China, la empresa se enorgullece de ofrecer el más alto nivel de soporte a clientes en todo el mundo.



Más información sobre sus soluciones en: www.transoftsolutions.com



