El traspaso de negocios en España se digitaliza con el lanzamiento de TRADEBOOM APP - TRADEBOOM APP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de abril.- La plataforma española TRADEBOOM, especializada en el traspaso de negocios, da un paso más en su evolución con el lanzamiento de TRADEBOOM APP, una nueva aplicación móvil diseñada para facilitar la compraventa de negocios en funcionamiento en España, trasladando su experiencia al entorno digital.

Con el lanzamiento de TRADEBOOM APP, la compañía avanza en la digitalización del sector, permitiendo a propietarios publicar sus negocios y a compradores identificar oportunidades reales de inversión, conectando oferta y demanda de forma ágil y directa, tanto a nivel nacional como internacional.

TRADEBOOM APP integra en un mismo entorno toda la información clave de cada operación, como precio de traspaso, condiciones del alquiler, superficie, licencias y características del negocio, aportando mayor transparencia y facilitando la toma de decisiones.

La app permite publicar negocios en funcionamiento de forma rápida, sencilla y, en esta fase inicial de lanzamiento, sin coste para los usuarios, siendo además gratuita para su descarga, integrando información clave como precio de traspaso, condiciones del alquiler, superficie, licencias y características del negocio.

Fundada hace más de una década e impulsada por el empresario colombiano Mauricio Espitia, residente en España desde hace más de 22 años, TRADEBOOM se ha consolidado como una plataforma de referencia en el traspaso de negocios, con operaciones en sectores como clínicas, gimnasios, discotecas, hoteles, restaurantes y todo tipo de negocios en funcionamiento, base sobre la cual se construye esta nueva solución digital.

Desde su fundación hace más de una década, TRADEBOOM ha participado en el traspaso de centenares de negocios en distintos sectores, consolidando una trayectoria sólida y especializada dentro del mercado español. Esta experiencia acumulada ha sido clave en el desarrollo de TRADEBOOM APP, concebida como la evolución natural del modelo hacia un entorno digital capaz de responder a la demanda actual del mercado.

Asimismo, la compañía ha desarrollado una especialización destacada en el traspaso de clínicas en Madrid y en toda España, posicionándose dentro de un segmento en crecimiento y cada vez más profesionalizado, experiencia que ahora se traslada a TRADEBOOM APP.

En España existen más de 3,3 millones de empresas activas, lo que refleja el enorme volumen de negocios susceptibles de ser traspasados en distintos momentos de su ciclo de vida. En este contexto, el traspaso de negocios se ha consolidado como una de las principales fórmulas de acceso al emprendimiento, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y la salud.

En este escenario, TRADEBOOM APP introduce una ventaja clave: la posibilidad de que cualquier propietario publique su negocio directamente en la aplicación, sin depender de intermediarios ni afrontar largos tiempos de espera. Este modelo no solo agiliza el acceso al mercado, sino que aumenta significativamente la visibilidad de cada oportunidad, permitiendo llegar a un mayor número de potenciales compradores. Además, el ecosistema digital de TRADEBOOM APP combina esta accesibilidad con herramientas tecnológicas, información estructurada y un entorno diseñado para facilitar la toma de decisiones.

TRADEBOOM APP abre el mercado a la publicación de negocios en funcionamiento, sin importar su tamaño o sector, siendo el único requisito que el negocio esté abierto y en plena actividad. Asimismo, permite la comunicación directa entre propietarios y potenciales compradores, agilizando el contacto, la organización de visitas y el conocimiento real de cada negocio.

En este contexto, TRADEBOOM APP se posiciona como el canal donde los negocios encuentran salida y los compradores acceden a oportunidades reales. Frente a plataformas publicitarias tradicionales, limitadas por costes y visibilidad, la aplicación funciona como una autopista directa que conecta oferta y demanda en ambas direcciones.

Además, TRADEBOOM APP incorpora un sistema de acompañamiento profesional para aquellos usuarios que requieran un mayor nivel de intervención. A través del botón “ASESORÍA”, un especialista de TRADEBOOM se pone en contacto con el usuario para explicarle el proceso, las condiciones del servicio y los honorarios.

A partir de ese momento, el usuario puede acceder al servicio de gestión Premium, mediante el cual TRADEBOOM interviene activamente en la operación. Este modelo se apoya en una base de datos propia de compradores cualificados, construida a lo largo de los años, que permite conectar cada negocio con perfiles previamente identificados según sus criterios de inversión, reduciendo significativamente los tiempos de cierre. En numerosos casos, estos compradores están preparados para avanzar de forma inmediata ante oportunidades alineadas con sus objetivos.

“La digitalización permite dar mayor visibilidad a los negocios y agilizar los procesos, facilitando el encuentro entre oferta y demanda”, señalan desde la plataforma.

Con el lanzamiento de TRADEBOOM APP, la compañía refuerza su posicionamiento y avanza en su estrategia de crecimiento, apostando por un modelo digital especializado con potencial para consolidarse como referencia en el ámbito del traspaso de negocios.

TRADEBOOM APP ya está disponible para su descarga gratuita en App Store y Google Play, dentro de su fase inicial.

Más información: www.tradeboom.es

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