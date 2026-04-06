Tratamiento mínimamente invasivo de la hernia discal y ciática; la alternativa avanzada antes de la cirugía abierta - KLINIK PM

Madrid, 6 de abril de 2026.-

La hernia discal y la ciática pueden tratarse sin cirugía en muchos casos mediante técnicas mínimamente invasivas, según especialistas. KLINIK PM, centro de referencia en tratamiento del dolor dirigido por el Dr. Pablo Martínez Pérez, Premio Nacional de Medicina en tratamiento del Dolor, señala la importancia de una valoración especializada antes de indicar una cirugía abierta en pacientes con patología discal.

(Información remitida por la empresa firmante)

Cuando una hernia discal deja de ser solo dolor y empieza a condicionar la vida del paciente, la decisión de operarse no debería tomarse sin una valoración médica de máximo nivel. Hoy existen alternativas mínimamente invasivas que pueden evitar una cirugía abierta en pacientes seleccionados.

Hay pacientes que no llegan a consulta únicamente con dolor lumbar o cervical. Llegan con su vida limitada. No pueden permanecer sentados durante una reunión, dormir se convierte en un problema constante y acciones cotidianas como conducir, caminar o agacharse exigen anticipación. La hernia discal y la ciática dejan de ser un diagnóstico para convertirse en un condicionante diario.

En ese contexto surge una pregunta clave en la práctica clínica: si la cirugía es realmente necesaria o si existen alternativas previas mejor indicadas.

La importancia de una valoración experta en patología de columna

Uno de los errores más frecuentes en el tratamiento de la hernia discal es asumir que todos los casos evolucionan igual. Sin embargo, el dolor puede tener distintos orígenes, como la compresión mecánica del disco, la inflamación de la raíz nerviosa, el estrechamiento foraminal o una combinación de factores.

Cuando cambia el origen del dolor, debe cambiar el tratamiento. Por ello, en patología de columna no es suficiente con una resonancia, sino que resulta imprescindible correlacionar síntomas, exploración clínica, pruebas de imagen y limitación funcional. En este punto, la segunda opinión especializada adquiere un valor determinante.

Klinik PM, referencia internacional en tratamiento del dolor

Bajo la dirección del Dr. Pablo Martínez Pérez, Premio Nacional de Medicina y referente en traumatología y tratamiento del dolor, KLINIK PM se ha consolidado como el mayor centro de Europa especializado en tratamiento del dolor y traumatología conservadora.

Su modelo asistencial integra diagnóstico de alta precisión, procedimientos guiados por imagen, medicina regenerativa, intervencionismo avanzado y recuperación funcional dentro de un mismo entorno clínico. A ello se suma el respaldo de INKLIDED, su instituto de investigación y docencia, en colaboración con la SEMDOR, que refuerza el enfoque científico y la innovación terapéutica del centro.

Este modelo responde a una premisa clara: no tratar únicamente una imagen diagnóstica, sino abordar la pérdida de calidad de vida que genera el dolor.

Por qué algunos pacientes no mejoran con tratamientos convencionales

Es frecuente que los pacientes hayan pasado previamente por tratamientos como antiinflamatorios, reposo, fisioterapia o infiltraciones, con mejorías temporales seguidas de recaídas. En muchos casos, el problema no radica en la falta de opciones terapéuticas, sino en la falta de precisión diagnóstica.

En patología de columna, repetir estrategias sin un diagnóstico bien definido no suele modificar la evolución. El cambio real se produce cuando se identifica con exactitud el origen del dolor y se ajusta el tratamiento en consecuencia.

Alternativas mínimamente invasivas antes de la cirugía

En pacientes seleccionados, existen diferentes tratamientos mínimamente invasivos para hernia discal y ciática que pueden valorarse antes de una cirugía abierta. Entre ellos se encuentran la descompresión discal percutánea, las técnicas intradiscales guiadas por imagen —incluyendo procedimientos como el Discolaser—, la descompresión foraminal mínimamente invasiva o la radiofrecuencia pulsada radicular, especialmente útil en dolor neuropático.

A estas opciones se pueden añadir estrategias de medicina regenerativa y programas de recuperación funcional dirigida, con el objetivo de consolidar los resultados y reducir recaídas. La clave no reside en aplicar todas las técnicas, sino en seleccionar la más adecuada para cada caso.

Recuperar función, más allá del alivio del dolor

El objetivo del tratamiento no se limita a reducir el dolor, sino a recuperar la funcionalidad del paciente. Poder sentarse sin molestias, mejorar el descanso nocturno, recuperar la movilidad o retomar la actividad laboral y física forman parte de los indicadores reales de éxito clínico.

Este enfoque centrado en la función es uno de los elementos que explican el posicionamiento de KLINIK PM como centro de referencia en casos complejos de hernia discal, dolor lumbar, cervical y ciática.

La importancia de una segunda opinión antes de operar

La solicitud de una segunda opinión especializada resulta especialmente relevante cuando el dolor persiste, la ciática no mejora o existe indicación de cirugía. En estos casos, una valoración experta no retrasa la decisión terapéutica, sino que permite tomarla con mayor criterio.

En patología discal, la decisión más adecuada no siempre es la más agresiva, sino la mejor indicada según el origen real del problema.

Decidir con criterio antes de una cirugía

Cuando la hernia discal condiciona la vida del paciente, la decisión terapéutica adquiere una relevancia clave. La cirugía abierta no siempre es la única opción, y una valoración en un centro especializado permite analizar alternativas menos invasivas antes de tomar una decisión definitiva.

En este contexto, KLINIK PM se posiciona como un centro de referencia internacional en la valoración avanzada de patología de columna y tratamiento del dolor, ofreciendo un enfoque basado en precisión diagnóstica, mínima agresión y recuperación funcional.

Para más información o solicitud de valoración especializada, los pacientes pueden acceder a la unidad de columna y tratamiento del dolor de KLINIK PM a través de su página web oficial o consultar directamente con su equipo médico. El centro, dirigido por el Dr. Pablo Martínez Pérez, atiende tanto a pacientes nacionales como internacionales y continúa consolidándose como una de las principales referencias europeas en tratamiento del dolor.

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