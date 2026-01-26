Treasury Intelligence Solutions (TIS) nombra a un nuevo CEO para acelerar su crecimiento global

Treasury Intelligence Solutions (TIS) nombra a un nuevo CEO - Treasury Intelligence Solutions

Zlatko Vucetic asumirá el cargo a partir de febrero de 2026 para impulsar la expansión internacional y el liderazgo de TIS en soluciones cloud de pagos y liquidez

Treasury Intelligence Solutions (TIS), una plataforma líder basada en la nube para la gestión de pagos y tesorería, anunció hoy el nombramiento de Zlatko Vucetic como nuevo director ejecutivo (CEO), con efecto a partir del 1 de febrero de 2026. Este movimiento supone un paso clave para avanzar en la visión a largo plazo de la compañía y en su estrategia de crecimiento global en soluciones nativas en la nube para la gestión de tesorería, liquidez y pagos.



Como CEO con amplia experiencia, Zlatko aporta un sólido historial en la escalabilidad de empresas de software en Europa, Asia y Estados Unidos, combinado con una profunda experiencia en impulsar la innovación y acelerar el crecimiento en mercados altamente competitivos. Zlatko liderará a TIS en su camino para convertirse en un referente del mercado en gestión de pagos y liquidez en Europa y Norteamérica.



Tras cinco años de éxito como CEO, Erik Masing asumirá el cargo de vicepresidente del Consejo de Administración, desde donde continuará proporcionando orientación estratégica y apoyo. Bajo el liderazgo de Erik, TIS alcanzó hitos significativos, incluida la adquisición estratégica de Cashforce, que amplió el portafolio de la compañía y reforzó su posición en el mercado global de pagos y gestión de tesorería. Joerg Wiemer, cofundador de TIS y ex CEO, seguirá participando activamente, garantizando la continuidad y aportando su profunda experiencia en el sector para respaldar la visión a largo plazo de TIS.



Zlatko es un ejecutivo tecnológico experimentado con una amplia trayectoria en liderazgo dentro del sector del software empresarial. Más recientemente, trabajó como CEO de Infront AS, un proveedor europeo líder de soluciones de datos de mercados financieros, incluyendo tecnología para trading y gestión patrimonial. Anteriormente, fue CEO de FocusVision, una plataforma de software estadounidense especializada en investigación de mercados y análisis de la experiencia del cliente. En una etapa anterior de su carrera, Zlatko pasó casi una década ocupando cargos de alta dirección en Saxo Bank, una destacada firma de trading e inversión en línea.



Al comentar su nombramiento, Zlatko señaló: "TIS ha construido una base sólida como socio de confianza para CFOs, tesoreros y equipos financieros en todo el mundo. Nuestra misión es clara: ayudar a toda la oficina del CFO a gestionar la liquidez y los pagos a escala global. Redoblaremos nuestros esfuerzos en innovación, aceleraremos nuestra presencia internacional y ofreceremos soluciones que no solo respondan a los retos actuales, sino que también anticipen los del mañana. Con productos de primer nivel y la fortaleza de nuestro equipo, estoy convencido de que TIS marcará el estándar de esta industria".



Sobre TIS

TIS ayuda a CFOs, tesoreros y equipos financieros a transformar sus funciones globales de flujo de caja, liquidez y pagos. Desde 2010, su plataforma cloud galardonada y su modelo de servicio de primer nivel han permitido a toda la oficina del CFO colaborar de forma más eficaz y alcanzar la máxima eficiencia, automatización y control. TIS permite a los usuarios lograr un rendimiento superior en áreas clave como la previsión de tesorería, el capital circulante, los pagos salientes, la mensajería financiera, la prevención del fraude, el cumplimiento normativo de pagos y mucho más.



Para comenzar a replantear el enfoque de la gestión global del flujo de caja, la liquidez y los pagos y obtener más información, visitar tispayments.com.

