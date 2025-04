Tres talentos emergentes del diseño, finalistas de los Premios MONZA – Campus Creativo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril 2025.-

Los bocetos de las colecciones cápsulas de vestuario laboral "Riviera Eterna", "Vital Threads: Vestigios del Oficio" y "SUB COLLECTION" han sido seleccionados por su coherencia conceptual, creatividad técnica y viabilidad, entre otros criterios por Obrerol Monza. Las finalistas presentarán una muestra de sus colecciones confeccionadas el próximo mes de junio, momento en el que se anunciará la propuesta ganadora

Los PREMIOS MONZA - CREATIVE CAMPUS impulsado por Obrerol - Monza y Creative Campus de la Universidad Europea de Madrid ya tiene a sus tres finalistas. Las 3 jóvenes creadoras han sido seleccionadas para avanzar a la segunda fase del certamen, tras una primera etapa marcada por la creatividad, la técnica y la visión contemporánea del diseño aplicado al entorno laboral.



Los Premios MONZA – Campus Creativo tiene como objetivo reconocer e impulsar el talento emergente en el ámbito del diseño de moda. Para ello, se ha retado al alumnado del Creative Campus de la Universidad Europea de Madrid a desarrollar colecciones cápsula capaces de combinar funcionalidad, identidad de marca y expresión creativa. Esta primera edición del concurso ha puesto el foco en la innovación dentro del vestuario profesional, un sector con exigencias crecientes en términos de sostenibilidad, comodidad y estética.



3 colecciones, 3 estilos y un único objetivo

Las tres finalistas han sido seleccionadas tras una rigurosa evaluación por parte del jurado, atendiendo a criterios como la coherencia conceptual, la calidad del desarrollo visual, la creatividad técnica y la viabilidad de las ideas. En este contexto, los miembros del jurado han destacado los proyectos con mayor proyección dentro de un mercado laboral en plena transformación.



Así, Aïtana Weyer Rico ha convencido al jurado con la colección "Riviera Eterna", que reinterpreta el vestuario hostelero con inspiración Art Déco y estética Riviera. En sus prendas, elegancia, funcionalidad y coherencia se dan la mano en una propuesta de alto nivel profesional, tanto técnico, como creativo.



Por su parte, Génesis Rosales ha destacado con la colección "Vital Threads: Vestigios del Oficio", una propuesta de gran solidez conceptual y sensibilidad creativa, que reinterpreta el vestuario sanitario desde la anatomía y la historia médica. En las prendas de esta colección la funcionalidad, la narrativa y el diseño están al servicio del bienestar profesional. Y, Paola Sánchez Martínez ha sido reconocida por colección "SUB COLLECTION", una propuesta innovadora y creativa que imagina el vestuario hostelero del futuro. Con estética minimalista y soluciones como cierres magnéticos y tejidos técnicos, sus prendas redefinen la funcionalidad desde una mirada audaz y tecnológica.



"Nos ha impresionado el nivel de las propuestas recibidas. Los proyectos finalistas no solo destacan por su creatividad, sino también por la madurez con la que abordan el diseño técnico y la funcionalidad en contextos reales de trabajo. Desde Obrerol-Monza creemos firmemente en la necesidad de estrechar lazos entre la industria y el entorno educativo. Este tipo de iniciativas son clave para formar a los diseñadores del futuro y responder a los nuevos desafíos del sector", ha señalado Amador José Sierra Sánchez, CEO de Obrerol – Monza.



"Desde Creative Campus de la Universidad Europea de Madrid estamos alineadas con la decisión del jurado, cuya rúbrica se ajusta perfectamente tanto a las necesidades profesionales como académicas. Se congratulan de su elección y quedan a la espera de la presentación final en el mes de junio".



De cara a la segunda fase del certamen, Obrerol - Monza facilitará a las finalistas los materiales necesarios para la confección de las prendas, que deberán ser elaboradas a lo largo de las próximas semanas. La presentación de las 3 colecciones, y el fallo del jurado, están previstos para el mes de junio. La ganadora obtendrá una dotación económica de 2.500€ y la posibilidad de realizar prácticas en la empresa.



Una apuesta por la enseñanza aplicada a la realidad

Este concurso no solo impulsa el talento joven, también se enmarca en la estrategia de Obrerol – Monza de liderar la transformación del vestuario profesional mediante el diseño y la innovación. Al colaborar con nuevas generaciones de diseñadores, la compañía enriquece su visión creativa y se adelanta a las demandas de un mercado en constante evolución, con propuestas centradas en las personas. Al mismo tiempo, el Creative Campus de la Universidad Europea de Madrid refuerza su compromiso con una enseñanza aplicada, ofreciendo a su alumnado la oportunidad de desarrollar proyectos reales y establecer conexiones directas con empresas referentes del sector.







