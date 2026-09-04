El turismo de golf refuerza su peso en Mallorca más allá de la temporada de verano - Club de Golf Alcanada

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de septiembre.- Más de 200.000 turistas viajan cada año a Baleares atraídos por el golf, según estimaciones de la Asociación de Campos de Golf de Mallorca. Esta actividad genera en las islas un impacto económico superior a los 870 millones de euros y concentra el 14,8 % del gasto realizado en España por los turistas que practican este deporte. Entre los referentes del turismo de golf en Mallorca destaca Club de Golf Alcanada, un campo que forma parte de la oferta que atrae a jugadores nacionales e internacionales a la isla.

Estas cifras reflejan el peso del golf dentro de la oferta turística balear, con una actividad que trasciende los propios campos y repercute en el alojamiento, la restauración, el transporte y otros servicios asociados a la estancia. Además, buena parte de la demanda se concentra durante la primavera y el otoño, favoreciendo la llegada de visitantes fuera de los meses de mayor afluencia turística.

Mallorca reúne una amplia oferta de campos y permite combinar la práctica deportiva con otros atractivos de la isla. El golf se integra así en el viaje junto al litoral, la gastronomía y los diferentes paisajes del territorio.

El Mediterráneo como parte del recorrido



En el norte de Mallorca, junto a la Bahía de Alcúdia, se encuentra el Club de Golf Alcanada, inaugurado en 2003 y diseñado por Robert Trent Jones Jr. Su ubicación frente al mar marca buena parte de la experiencia, con el Mediterráneo visible desde distintos puntos del recorrido e integrado en el paisaje que acompaña al juego.

El campo ha acogido de forma recurrente el Rolex Challenge Tour Grand Final y dispone de una academia dirigida por profesionales certificados. A ello se suma la tecnología Toptracer en el campo de prácticas, un sistema que permite realizar el seguimiento de cada golpe y que Alcanada incorporó en 2022.

Una gestión vinculada a la sostenibilidad



La gestión responsable de los recursos forma parte de la actividad cotidiana del Club de Golf Alcanada. Entre las medidas aplicadas se encuentra el uso de agua regenerada para el riego, de acuerdo con el marco establecido en Baleares para este tipo de instalaciones, evitando destinar a esta finalidad recursos aptos para el consumo humano.

El mantenimiento incorpora asimismo soluciones adaptadas al entorno. El club utiliza burros para controlar determinadas zonas de pasto y reducir así el uso de herbicidas. También ha instalado paneles solares en su flota de buggies.

Estas actuaciones adquieren especial relevancia en un entorno mediterráneo en el que la gestión eficiente del agua y otros recursos naturales constituye uno de los principales aspectos asociados al mantenimiento de este tipo de instalaciones.

Jugar al golf como otra forma de conocer Mallorca

El turismo de golf ofrece una manera diferente de recorrer Mallorca, ya que la ubicación de cada campo permite vincular la práctica deportiva con el conocimiento de distintas zonas de la isla.

En el caso del Club de Golf Alcanada, la Bahía de Alcúdia forma parte de esa experiencia. El diseño de Robert Trent Jones Jr. aprovecha la orografía y las características del paisaje para integrar el recorrido en su entorno.

De este modo, una jornada de golf puede incorporarse a una estancia más amplia dedicada a descubrir el norte de Mallorca. En Alcanada, deporte, paisaje y Mediterráneo confluyen en un recorrido estrechamente ligado al territorio y a una modalidad turística con especial presencia fuera de la temporada alta.

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