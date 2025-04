Tyrian Residences: el primer edificio frente al mar con servicio 5 estrellas en la Costa del Sol

(Información remitida por la empresa firmante)

Estepona, 14 de abril 2025.-

Tyrian Residences es el edificio más exclusivo actualmente en desarrollo en Estepona, Costa del Sol. Concebido como una colección de villas en altura, reúne solo 40 apartamentos, áticos y áticos dúplex que comparten 1.400 m de amenities de primer nivel. Ofrece servicios tipo resort 24/7 todo el año, junto con seguridad reforzada, privacidad y calidades superiores. Construido bajo los lineamientos de la certificación WELL, Tyrian pone el foco en la salud y el bienestar de sus residentes

Tyrian Residences inaugura una nueva forma de vivir frente al mar en Estepona, uno de los enclaves más exclusivos de la Costa del Sol. Desarrollado por Prestige Expo —la promotora responsable de Villa Cullinan— y Grupo BZH, este proyecto combina servicios de hotel cinco estrellas, bienestar, seguridad y viviendas espaciosas con la privacidad y el nivel de acabados de una casa. Más que un edificio, Tyrian se concibe como una colección de villas en altura.



Este nuevo estándar residencial, presente en destinos como Dubái o Miami, llega por primera vez a Estepona. Ubicado entre Marbella y Sotogrande, Tyrian está rodeado por campos de golf de primer nivel, polo, gastronomía y marinas, con más de 320 días de sol al año y la posibilidad de pasar de la playa a las pistas de esquí de Sierra Nevada en solo unas horas.



Diseñado por el estudio internacional Yodezeen, su silueta curva y formas orgánicas inspiradas en el Mediterráneo lo convierten en un nuevo ícono de la arquitectura costera. Tyrian contará con 40 apartamentos, áticos y áticos dúplex de 300 a 1.000 m, todos con vistas al mar y la montaña, terrazas flotantes, acabados premium y domótica avanzada. Con habitaciones principales de hasta 50 m y salones hasta 70 m. Los áticos incluyen ascensor directo al supergaraje para hasta cinco coches y los dúplex tienen, además, solárium privado con acceso a la piscina infinita de la azotea.



Tyrian es también uno de los pocos edificios en España diseñados según los estándares de la certificación WELL, que garantiza condiciones óptimas de aire, agua, luz natural, materiales y confort para el bienestar de sus residentes. La propuesta se completa con más de 1.400 m de espacios dedicados al cuidado personal: un spa de 700 m con piscina climatizada, saunas, hammam, masajes, gimnasio Technogym, yoga y Pilates.



Para el ocio, incluye cine privado, simulador de golf, sala de experiencias gastronómicas, patio de puros y una piscina infinita en la azotea con zona de barbacoa. Para niños, dispone de piscina interior climatizada y sala de juegos. En la planta baja, un jardín de 3.000 m extiende la experiencia al exterior, y el acceso a un área exclusiva en Malva Beach —club de playa del Grupo Besaya— permite disfrutar del mar con privacidad y servicio intachable.



Todos los servicios —incluidos y a la carta— están gestionados por un equipo profesional disponible 24/7 todo el año, a través de una app. La seguridad está garantizada mediante acceso único, doble control, bolardos automáticos, detección láser, cámaras CCTV y entrada con tarjeta inteligente o app. Cinco ascensores de servicio independientes garantizan que las operaciones no interfieran en la privacidad de los residentes.



Tyrian no solo mejora la vida de quienes lo habitan: su impacto alcanza el espacio público con la creación del Bulevar Inteligente, un corredor verde y peatonal con vegetación de bajo consumo, riego inteligente, pavimento fonoabsorbente e iluminación sensible a la velocidad. Aunque su entrega está prevista para el verano de 2026, más del 50 % ya ha sido vendido.



