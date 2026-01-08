El UGC profesional se consolida como una herramienta estratégica en la comunicación digital de las marcas - The King of Content

MADRID, 8 Ene.

Desde The King of Content, señalan que el auge del vídeo vertical ha transformado de forma estructural la manera en que las marcas compiten por captar la atención en entornos digitales. En este contexto, el contenido generado por usuarios con enfoque profesional (UGC, contenido generado por usuario) ha dejado de ser un recurso experimental para convertirse en un componente estratégico dentro de los planes de marketing digital.

En España, esta evolución se refleja en la actividad de The King of Content, agencia especializada en UGC e influencer marketing, que ha superado los 200 millones de visualizaciones con contenidos creados para marcas de sectores como gran consumo, tecnología, movilidad o retail. El crecimiento del UGC profesional responde a un cambio profundo en los hábitos de consumo digital: el contenido se consume de forma inmediata, fragmentada y constante, lo que obliga a las marcas a generar impacto sin depender exclusivamente de la publicidad tradicional.

The King of Content ha desarrollado más de 1.000 vídeos UGC, combinando piezas orgánicas con contenidos diseñados para campañas de amplificación, y ha gestionado más de 100 campañas de marketing de influencers, colaborando con perfiles micro, intermedios y macro.

La estructura operativa de la agencia se apoya en una red de más de 2.000 creadores, con más de 100 colaboradores activos cada mes, lo que permite una producción continua, flexible y adaptada a las necesidades de distintos sectores. Esta fórmula ha generado resultados relevantes en términos de alcance orgánico, con contenidos que han alcanzado cifras de hasta 65 millones de visualizaciones, otros que han superado los 18 millones, y un volumen constante de piezas situadas entre los 2 y 5 millones.

El UGC profesional ha sido adoptado de forma destacada por sectores que requieren una presencia constante y una conexión cercana con el consumidor. Marcas como Vileda, Consum Supermercados, OK Mobility, Fagor, Aixam o Heron City integran este tipo de contenidos como parte estructural de sus estrategias digitales. En muchos casos, la inversión publicitaria se reserva para amplificar las piezas que previamente han demostrado un rendimiento orgánico significativo.

Además de su presencia en España, The King of Content cuenta con sedes en Chile, Colombia y Argentina.

Según declaraciones de David Calamardo, fundador de la agencia, el avance del UGC profesional “no se debe únicamente al formato breve, sino a una nueva forma de comprender cómo las marcas construyen relevancia y compiten por la atención en un entorno cada vez más saturado”.

