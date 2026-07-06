Umivale Activa alcanzó 1.825 millones en ingresos en 2025, un 13% más

Junta Directiva Umivale Activa - Umivale Activa

(Información remitida por la empresa firmante)

La mutua cierra 2025 con un resultado positivo de 11 millones de euros y aportará 10 millones de euros al fondo de reserva de la Seguridad Social. Denuncia el deficiente diseño de la gestión de las bajas laborales por IT y, por ello, la urgente necesidad de abordar cambios normativos en España

València, 6 de julio.- La Asamblea General de Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, ha aprobado los resultados económicos correspondientes al ejercicio 2025. Un año que la mutua cierra con unos ingresos integrados de 1.824’91 millones de euros (un 12’9% más respecto 2024), básicamente por cotizaciones sociales, y y un resultado positivo de 10’93 millones de euros.



La Asamblea General ha acordado destinar al fondo de reservas 378’42 millones de euros, de los cuales Umivale Activa aportará 9’77 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.



Para la mutua este ha sido un año de crecimiento, con 1.719.753 personas trabajadoras protegidas (un 3’3% más respecto a 2024), dando cobertura a cerca de 107.500 empresas mutualistas, tal y como se ha presentado en el Informe de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.



Ana Benavides, presidenta de la mutua en representación del Banco Santander, ha sido la encargada de dirigir la sesión acompañada por el Director General de Economía de la Generalitat Valenciana, Francisco José Soria, y del director general, Héctor Blasco.



El acto, que se ha celebrado en el Hotel Balneario Las Arenas de València, ha contado también con los representantes de BBVA, Mercadona y SEAT-Volkswagen, que ostentan sendas vicepresidencias, así como con otros miembros de sus órganos de gobierno como Banco Sabadell, Caixabank, Consum, EDP, grupo Indra o Naturgy.



Han asistido además Alberto Ara, vicepresidente Federación Autónomos ATA y presidente de ATA Comunitat Valenciana, y José Vicente Morata, recién reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, así como numerosos representantes de otras empresas mutualistas.



Alarmante deriva de la IT por Contingencia Común

En sus palabras a la Asamblea General, la presidenta de la mutua ha destacado la preocupante evolución de las ausencias por motivos de salud de la población protegida, especialmente en cuenta ajena, que en 2025 llegó al 6’25% en España, "un incremento del 51% respecto a 2018", ha subrayado Ana Benavides. "Un hecho que reafirma la deficiencia estructural en la gestión de la incapacidad temporal (IT) en España. Carencias estructurales que, lejos de solucionarse, se están cronificando, sin impulso político alguno que busque un uso justo de dichas prestaciones".



Así, ha reivindicado que la sostenibilidad del modelo de salud laboral pasa por "abordar cambios normativos profundos que frenen esta hemorragia en nuestro estado del bienestar. La normativa, tanto estatal como sectorial, los Convenios Colectivos, está detrás del incremento de la IT. Nuestro ordenamiento jurídico no ha envejecido bien, ya nos lo demostró la crisis anterior. La sociedad ha cambiado y la normativa ha complicado tanto la gestión sanitaria como el control de los procesos, favoreciendo la descoordinación, ineficacias y el mal uso y abuso de la IT" ha afirmado.



"Lamentablemente, estamos todavía lejos de reconducir esta situación, pero tienen nuestro compromiso de seguir aportando análisis objetivos de qué está pasando y en generar ideas que contribuyan en mejorar el Estado de bienestar español", ha aseverado, al tiempo que ha anunciado el lanzamiento en breve de una nueva píldora del estudio socioeconómicos sobre la evolución de la IT y la siniestralidad en España, realizado junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). "Nosotros seguimos trabajando con el Ivie en la actualización de los más de 72 millones de bajas médicas, a los que hemos tenido acceso a través de la Sala Segura de la Seguridad Social, y estamos ampliando el análisis de este informe", ha añadido.



Umivale Activa en cifras

Umivale Activa cuenta con más de 1.700 profesionales, de los cuales el 64% son personal sanitario. Dispone de una red asistencial de 121 centros propios repartidos por toda España. La mutua ha cerrado el año con la apertura de las clínicas de Mont-ras (l’Empordà) y Lleida (polígono El Segre) y la ampliación y reforma de las clínicas de Albacete y Barcelona Josep Tarradellas. Además, se han realizado intervenciones de mejora en los centros de Barcelona Marqués de Sentmenat, Puerto de Valencia, Zaragoza, Sabadell y Paterna.



Durante el pasado año Umivale Activa gestionó 1.328’08 millones de euros en prestaciones económicas de la Seguridad Social por contingencias profesionales y comunes, prestaciones por riesgo durante el embarazo y lactancia, cuidado de hijo menor enfermo y por ceses de actividad del colectivo de personas trabajadoras por cuenta propia.



Además, la mutua está abordando grandes avances en rehabilitación laboral, siendo pionera en instaurar la técnica de la diatermia en patología musculo-esquelética, entre otras terapias. También en digitalización de procesos como la gestión integral de las prestaciones o la introducción de la inteligencia artificial en diferentes proyectos como ValerIA, el asistente virtual generado con IA para el seguimiento telefónico de las bajas por Contingencia Común; la Fisioteca, asistente virtual para el equipo de fisioterapeutas; IA para el análisis de radiografías u otros proyectos con el objetivo de ser más ágiles, precisos y cercanos.



Información corporativa sobre Umivale Activa

Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº3, cuenta con más de 1.719.700 personas trabajadoras protegidas, 107.500 empresas asociadas y 121 centros asistenciales en toda España. Con más de 120 años de existencia, en la actualidad Umivale Activa forma parte de la Alianza Suma Intermutual, que protege a más de 3’5 millones de personas trabajadoras, de más de 310.000 empresas asociadas y dispone de una red con 289 centros propios







Contacto

Nombre contacto: Patricia Martínez García

Descripción contacto: Comunicación Umivale Activa

Teléfono de contacto: 663963835

