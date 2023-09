La UPC School ofrece nuevos posgrados en movilidad 4.0 financiados por los Fondos Next Generation UE

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 12 de septiembre

Ciberseguridad, IA, metaverso, cloud o robótica aplicados a la movilidad y el transporte son algunos de los ejes temáticos de los posgrados microcredenciales que la UPC School impartirá a partir de este octubre. Será la primera vez que la Universitat Politècnica de Catalunya imparta este tipo de estudios previstos por la LOSU y lo hará articulando 14 posgrados de corta duración en movilidad 4.0, cuya matrícula está financiada por los Fondos Next Generation UE

La UPC School ofrece, a partir de este mes octubre, microcredenciales, un nuevo modelo formativo de corta duración, más flexible y orientado a la formación a lo largo de la vida y el reciclaje profesional. La UPC es la universidad en España que ha presentado más propuestas en la convocatoria de ayudas de 2022 para cursos de digitalización y sostenibilidad en el transporte y la movilidad, abierta por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation.



Los 14 programas microcredenciales podrán cursarse en modalidad presencial o semipresencial. Con una carga lectiva de 15 créditos ECTS y una duración de entre cuatro y seis meses, estos estudios están orientados a que los profesionales adquieran y mejoren sus competencias relacionadas con la digitalización y la sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, así como la logística, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras vinculadas. Una oferta que tiene como objetivo acompañar y promover las transformaciones digitales del sector. Con estos programas, los participantes serán capaces diseñar, desarrollar e implementar soluciones innovadoras en áreas clave como la ciberseguridad, la ciencia de datos, la robótica o las tecnologías cloud.



Esta es la oferta de microcredenciales en movilidad 4.0 para el curso 2023-2024:



• Ciberseguridad en Redes Ferroviarias - Inicio octubre



• Ciencia de Datos para Movilidad y Transporte - Inicio octubre



• Inteligencia Artificial aplicada al Transporte y a la Logística - Inicio noviembre



• Puertos 4.0. Digitalización de la Logística y Gestión Portuarias - Inicio octubre



• Robótica Aplicada al Transporte y a la Logística - Inicio octubre



• Sistemas de Transporte Inteligente - Inicio octubre



• Smart City y Gestión de la Movilidad. Un Enfoque Multidisciplinar - Inicio octubre



• Smart Road Transport. Digitalización del Sector del Transporte de Mercancías - Inicio octubre



• Data Science and Digital Technologies para Fleet Tracking and Management - Inicio octubre



• Impacto de las Tecnologías Cloud en el sector del Transporte y la Logística - Inicio noviembre



• La Ciberseguridad en Nuestras Ciudades - Inicio noviembre



• Urban Air Mobility: Integración de U-Space Technologies and Services- Inicio noviembre



• Digitalización de la Movilidad Urbana- Inicio noviembre



• Metaverso y Movilidad. Cómo Aplicar las Ventajas del Metaverso en la Mejora de la Movilidad - Inicio marzo



La modalidad formativa de microcredenciales está impulsada desde la Unión Europea para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades. Se orienta a facilitar la adquisición y mejora de conocimientos, competencias y capacidades necesarias para el desarrollo personal y profesional de forma rápida, así como la adaptación a las necesidades del mercado laboral y del entorno cambiante. La LOSU contempla una estructura modular por la que cada formación pueda tener sentido de forma independiente y, al mismo tiempo, acumularse y combinarse en credenciales más amplias en el marco de un itinerario formativo personalizado.







Contacto

Nombre contacto: UPC School

Descripción contacto: UPC School

Teléfono de contacto: (34) 93 112 08 05