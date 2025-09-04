U.S. Polo Assn. celebra su patrocinio principal del Pacific Coast Open en Santa Barbara Polo & Racquet Club

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca deportiva global celebra su octavo año de colaboración con el emblemático club de polo de la costa oeste

Santa Barbara, 4 de septiembre de 2025.- U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de United States Polo Association (USPA), celebró con orgullo un hito importante el pasado fin de semana como patrocinador principal del U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open 2025, celebrado del 15 al 31 de agosto en el emblemático Santa Barbara Polo & Racquet Club. Este prestigioso torneo, conocido como la joya de la corona del polo de la costa oeste, reunió a los mejores talentos y a un público récord en uno de los eventos más celebrados de este deporte.



Por primera vez, U.S. Polo Assn. fue el patrocinador principal del U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open 2025, uno de los torneos de polo más antiguos y respetados del mundo, que se remonta a 1908. Como parte de una colaboración más amplia, U.S. Polo Assn. también fue la marca oficial de ropa y patrocinador del estadio del Santa Barbara Polo & Racquet Club durante la temporada 2025, ampliando su relación con el club por octavo año consecutivo.



“U.S. Polo Assn. se enorgullece de haber apoyado durante muchos años el Pacific Coast Open, uno de los torneos más históricos y prestigiosos del mundo, y este año estamos encantados de ser el patrocinador principal del Pacific Coast Open”, afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la empresa que gestiona la marca U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. “Nuestra larga asociación y colaboración con el Santa Barbara Polo & Racquet Club como marca oficial de ropa y patrocinador del estadio brinda a U.S. Polo Assn. la maravillosa oportunidad de celebrar la auténtica conexión de la marca con el deporte y su legado, junto con los jugadores de polo, los aficionados y la comunidad de Santa Bárbara a través de este evento excepcional”.



A lo largo del torneo, U.S. Polo Assn. organizó actividades promocionales de la marca y ofreció productos exclusivos del U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open 2025, disponibles tanto en la boutique del Santa Barbara Club como en línea en uspashop.com. La marca deportiva también colaboró con otros socios del Santa Barbara Polo & Racquet Club para crear contenidos sociales y de estilo de vida, celebrando aún más la auténtica conexión entre el deporte, la moda y la cultura californiana.



El torneo contó con una alineación de élite de atletas, entre los que se encontraba el embajador de la marca U.S. Polo Assn., Nico Escobar, que saltó al campo con el equipo La Karina. En una final llena de acción, La Karina se aseguró su primer título del Pacific Coast Open con una victoria por 12-10 sobre Carbenella. Felipe ‘Pipe’ Vercellino, de La Karina, realizó una actuación dominante y fue nombrado mejor jugador del partido tras marcar nueve de los doce goles de su equipo.



“La marca U.S. Polo Assn. sigue mejorando la experiencia deportiva de los jugadores, los aficionados y nuestra comunidad en el prestigioso Pacific Coast Open”, afirmó Henry Walker, presidente del consejo de administración del Santa Barbara Polo & Racquet Club. “La larga colaboración entre U.S. Polo Assn. y el Santa Barbara Polo & Racquet Club es una prueba fehaciente de nuestra pasión compartida por este deporte”.



El U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open 2025 sigue siendo el premio más codiciado del polo de la costa oeste y es un símbolo de tradición, excelencia y espíritu competitivo. Con el patrocinio principal de U.S. Polo Assn., el evento de este año elevó no solo el nivel de juego, sino también el estilo de vida y la experiencia de los aficionados y los jugadores.



Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el Centro Nacional de Polo (NPC) de la USPA en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y una distribución mundial a través de más de 1100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. La marca patrocina los principales eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship, que se celebra anualmente en el NPC de Palm Beach, el torneo de polo más importante de Estados Unidos. Gracias a acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa y Star Sports en la India, ahora se retransmiten varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., lo que permite que millones de aficionados al deporte de todo el mundo puedan disfrutar por primera vez de este emocionante deporte.



Según License Global, U.S. Polo Assn. ha sido nombrada sistemáticamente una de las principales marcas deportivas con licencia del mundo, junto con la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1. Además, esta marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios de comunicación destacados de todo el mundo.



Más información en uspoloassnglobal.com y en @uspoloassn.



USPA Global es una filial de United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos deportivos relacionados con el polo. Para obtener más información, se puede visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.







