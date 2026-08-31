Usuarios de Aiper IrriSense 2 ahorran 11,7 millones de litros de agua en una iniciativa global

IrriSense 2 - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de agosto de 2026.-

La iniciativa, desarrollada durante 10 semanas, contó con la participación de 907 usuarios de todo el mundo. Gracias a ella, AIPER ha demostrado cómo la tecnología de riego inteligente puede convertir el cuidado diario del jardín en un ahorro de agua cuantificable

Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes1 y referente en innovación para el jardín conectado, ha anunciado hoy los resultados finales de su iniciativa de ahorro de agua IrriSense 2, cumpliendo así con el compromiso adquirido en abril de hacer públicos tanto los datos de participación como el impacto del programa.



Entre el 7 de mayo y el 15 de julio, 907 usuarios de IrriSense 2 de todo el mundo ahorraron en conjunto más de 11,7 millones de litros de agua, según los datos registrados a través de la aplicación de Aiper.



Alemania lideró la iniciativa, con 368 participantes que ahorraron más de 4,6 millones de litros. Estados Unidos se situó en segunda posición, con 248 participantes y más de 2,5 millones de litros ahorrados, mientras que 69 participantes en Francia consiguieron ahorrar más de 1,1 millones de litros. En conjunto, estos tres mercados representaron más de tres cuartas partes de todos los participantes y el 71 % del ahorro total registrado.



Cómo ayuda IrriSense 2 a reducir el desperdicio de agua

IrriSense 2 está diseñado para ayudar a los propietarios a reducir el consumo de agua hasta en un 40 %, manteniendo al mismo tiempo el césped y los jardines en buen estado. Cuatro funcionalidades conectadas permiten trasladar esta propuesta al día a día:



• Mapeo de precisión: dirige el agua únicamente a las zonas delimitadas que la necesitan, evitando entradas de vehículos, aceras y otras superficies sin vegetación.







• Sistema de respuesta Weather-Sense: monitoriza las condiciones meteorológicas previstas, ajusta automáticamente los programas de riego y permite a los usuarios establecer umbrales personalizados de respuesta al tiempo.







• Estabilidad de la presión del agua certificada por TÜV: garantiza un suministro constante para maximizar la absorción y minimizar la escorrentía y el desperdicio.







• Seguimiento del consumo de agua desde la app: ofrece a los usuarios información en tiempo real e histórica sobre el uso y ahorro de agua, facilitando la comprensión tanto del impacto individual como del colectivo.







Reconocido por los usuarios en su uso diario

Entre los aspectos que más valoran los usuarios de IrriSense 2 destacan su facilidad de uso, la precisión de su control y su capacidad para adaptarse a diferentes configuraciones de jardín. Los usuarios describen tanto la instalación como la vinculación con la aplicación como procesos sencillos, mientras que el mapeo personalizable de áreas y líneas, los planes multizona y los programas de riego adaptados resultan especialmente útiles en jardines de formas irregulares o configuraciones más complejas.



También destacan la detección de las condiciones meteorológicas y de la lluvia, así como el riego localizado y uniforme, como funciones especialmente útiles para evitar riegos innecesarios sin renunciar al buen estado del césped y las plantas.



El acceso remoto es otra de las funcionalidades mencionadas con frecuencia. Los usuarios valoran especialmente poder modificar los programas de riego a distancia y recibir notificaciones cuando finaliza cada ciclo. Dos miembros del grupo oficial de Aiper en Facebook compartieron ejemplos concretos: uno de ellos explicó que había actualizado su plan de riego desde un avión a unos 11.600 metros de altura, mientras que otro adquirió una segunda unidad para cubrir otra zona de su jardín después de una experiencia positiva tanto con el producto como con el servicio de atención al cliente.



"Lanzamos esta iniciativa porque creemos que la conservación del agua debe ser algo que los propietarios puedan ver y en lo que puedan participar, y no únicamente un objetivo abstracto. Al ayudar a las personas a comprender su consumo de agua y ofrecerles herramientas prácticas para evitar riegos innecesarios, esperamos facilitar la adopción de un cuidado más responsable de los jardines. La respuesta de los usuarios refuerza nuestra convicción de que la sostenibilidad funciona mejor cuando pasa a formar parte de la vida cotidiana", señala Richard, CEO y fundador de Aiper.



Reconocido por su innovación y sostenibilidad

Además de la buena acogida entre los usuarios, IrriSense 2 también ha recibido reconocimientos independientes por su innovación y sostenibilidad. El producto ha sido galardonado con el SEAL Sustainable Product Award 2026 y elegido Best Smart Sprinkler en los premios Reviewed’s 2026 Best of Year Awards. Estos reconocimientos ponen en valor tanto su diseño orientado a un uso responsable de los recursos como su utilidad práctica en el cuidado diario del jardín.



Esta iniciativa forma parte del compromiso más amplio de Aiper por aplicar tecnología inteligente al cuidado cotidiano de los espacios exteriores, ayudando a los propietarios a hacer más eficiente el mantenimiento del césped y los jardines y proporcionándoles, al mismo tiempo, una mayor visibilidad sobre el uso de los recursos.



Aiper continuará desarrollando soluciones inteligentes para exteriores diseñadas para hacer que el cuidado y disfrute de estos espacios sea más sencillo y sostenible.



Para más información sobre Aiper, visitar Aiper.com o seguir en LinkedIn, Facebook, TikTok y X.



Notas para el editor

1Euromonitor International Co., Ltd., en términos de volumen de venta de fabricante (unidades) en el mundo en 2025. Robot inteligente limpiador de piscina es definido como: servicio de robótica inteligente que integra tecnologías mecánicas, electrónicas, de algoritmos de software y de sensores. Autónomamente o con mínima intervención humana realiza tareas de limpieza y mantenimiento de piscinas, típicamente presentando navegación inteligente, planificación de rutas y múltiples modos de limpieza. Investigación completada en marzo de 2026.



Acerca de Aiper

Aiper es la marca número 1 de limpiadores robóticos inteligentes para piscinas y líder en soluciones inteligentes y confiables para el ecosistema de patios y jardines. Desde piscinas con agua cristalina hasta un equilibrio óptimo del agua y sistemas de riego más inteligentes, su ecosistema inteligente simplifica el cuidado de todo el espacio exterior. Aiper cuenta con la confianza de más de 4 millones de usuarios en todo el mundo y está disponible en más de 10.000 tiendas en más de 50 países y regiones. Impulsados por la automatización inteligente, la IA adaptativa y el diseño sostenible, ofrecen una experiencia verdaderamente sin preocupaciones, para que se tenga más tiempo de disfrutar los mejores momentos de la vida.



Emisor: Aiper

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