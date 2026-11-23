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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.-

Usuralia, compañía jurídica internacional de origen estadounidense con sede en Miami, inicia su actividad en España con la apertura de una oficina en Málaga. Desde ella atiende a consumidores de todo el país que quieren revisar sus contratos de financiación (vehículos, préstamos personales, tarjetas e hipotecas) y, cuando procede, reclamar ante la entidad. La revisión del contrato es gratuita y cada reclamación la firma un abogado colegiado en España

Usuralia ha elegido Málaga para su primera oficina en España. La compañía, especializada en reclamaciones bancarias para consumidores, trabaja con un equipo jurídico propio y con abogados colegiados en España, y presta sus servicios en todo el territorio nacional.



"España es un mercado con muchos consumidores que tienen contratos de financiación y pocas opciones sencillas para revisarlos. Queremos ofrecer un proceso claro, sin coste por revisar el contrato y con un abogado que acompaña al cliente de principio a fin", explica Carlos Jiménez, CEO de Usuralia.



Qué servicios ofrece

Usuralia revisa contratos de financiación de vehículos, préstamos personales y créditos al consumo, tarjetas de crédito e hipotecas. El cliente envía su contrato, el equipo lo analiza y le explica sus opciones. Si hay algo que reclamar, la compañía prepara la reclamación ante la entidad y, si no se alcanza un acuerdo, la lleva a los tribunales.



Una reclamación en dos fases

Desde abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige intentar una solución extrajudicial antes de presentar una demanda. Usuralia plantea primero esa vía y solo acude a juicio cuando no hay acuerdo. "Nuestro objetivo es resolver cada caso de la forma más rápida posible para el cliente", añade Jiménez.



Por qué Málaga

La compañía ha elegido Málaga por su crecimiento como polo tecnológico y empresarial y por su conexión internacional. Desde la oficina malagueña, Usuralia coordina la atención a clientes de toda España.



Sobre Usuralia

Usuralia es una compañía jurídica internacional de origen estadounidense. especializada en reclamaciones bancarias para consumidores en España, con oficina en Málaga. Cada reclamación la revisa y la firma un abogado colegiado en España. La revisión del contrato es gratuita y sus honorarios dependen del resultado. Más información en usuralia.com.







Contacto

Nombre contacto: Carlos Jimenez

Descripción contacto: Usuralia

Teléfono de contacto: +34919935442



