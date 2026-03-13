Valencia lidera el ranking de las ciudades más saludables de España, según un estudio de Altezza Travel

Valencia - Brainduction

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia ha sido nombrada la ciudad más saludable de España, según un nuevo estudio que analiza los hábitos de actividad física y bienestar en las principales ciudades del país. La capital del Turia encabeza la clasificación gracias a su fuerte cultura deportiva, su elevada movilidad activa y una amplia oferta de espacios verdes y eventos deportivos

Madrid, 13 de marzo de 2026.- El estudio realizado por Altezza Travel evaluó a las 30 ciudades más pobladas de España a partir de varios indicadores relacionados con la salud y la actividad física, como el uso del transporte activo (caminar o ir en bicicleta al trabajo), la disponibilidad de espacios verdes, el número de rutas para correr, el precio medio de los gimnasios, la tasa de obesidad y la cantidad de eventos deportivos organizados anualmente.



Los resultados reflejan cómo el entorno urbano puede influir significativamente en la capacidad de los ciudadanos para mantener un estilo de vida activo y saludable.



Las ciudades que facilitan una vida activa

Valencia ocupa el primer lugar del ranking gracias a su combinación de movilidad activa, accesibilidad deportiva y una amplia agenda de carreras populares. Más de la mitad de su población se desplaza caminando o en bicicleta al trabajo, lo que la sitúa como un referente nacional en hábitos de movilidad saludables. La ciudad también destaca por su amplia red de rutas para correr y por organizar un gran número de eventos deportivos cada año.



En segundo lugar se sitúa Alicante, que sobresale especialmente por su abundancia de espacios verdes y por ofrecer numerosas rutas para correr dentro de la ciudad. Su equilibrio entre infraestructura deportiva, actividad física y tasas relativamente bajas de obesidad la consolidan como una de las ciudades más saludables del país.



Vitoria-Gasteiz completa el podio. La capital vasca, reconocida internacionalmente por sus políticas medioambientales, destaca por su extenso anillo verde y por una elevada proporción de habitantes que se desplazan caminando o en bicicleta. Su baja tasa de obesidad y su planificación urbana orientada al bienestar la convierten en un ejemplo de ciudad diseñada para promover la salud.



Madrid y Zaragoza completan el top cinco del ranking. La capital española sobresale por su intensa cultura deportiva, con una gran cantidad de eventos de running y rutas disponibles para correr. Zaragoza, por su parte, destaca por su alta movilidad activa y por la buena disponibilidad de espacios verdes, además de contar con gimnasios a precios relativamente accesibles.



Las ciudades con más desafíos para una vida saludable

En el extremo opuesto de la clasificación se encuentran varias ciudades que presentan mayores dificultades para fomentar hábitos activos.



Vigo ocupa la última posición del ranking debido a una combinación de factores como la baja disponibilidad de rutas para correr, un número reducido de eventos deportivos y una limitada proporción de residentes que utilizan transporte activo para desplazarse al trabajo.



Santa Cruz de Tenerife aparece en penúltima posición, principalmente debido a una elevada tasa de obesidad y a los altos precios de los gimnasios. Aunque cuenta con un número considerable de rutas de running y espacios verdes, el bajo nivel de movilidad activa entre sus residentes afecta negativamente a su posición en el ranking.

Contacto

Emisor: Altezza Travel

Nombre contacto: Laura Francois

Descripción contacto: Digital PR

Teléfono de contacto: +4420 3286 9075