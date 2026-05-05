Cómo VC-A acompaña la transición de las compañías hacia un modelo de empresa inteligente - VC-A Compliance Team

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de mayo de 2026.- La transformación tecnológica ha dejado de ser una opción para convertirse en un factor decisivo de competitividad. En ese contexto, la inteligencia artificial ya no se valora solo por su capacidad para automatizar tareas o mejorar la eficiencia, sino también por su potencial para abrir nuevas vías de negocio. Bajo esta premisa, Value Creation – Alternative (VC-A) ha reforzado una propuesta que combina adopción de IA, acompañamiento estratégico y acceso a un ecosistema de socios, estructuras e inversores con el objetivo de que las empresas inteligentes puedan convertir parte de su gasto en I+D en crecimiento adicional.

La inteligencia artificial como lógica de negocio y monetización

La firma plantea que un piloto interno de IA que funcione no tiene por qué quedarse en una mejora operativa. Puede evolucionar hacia una nueva línea de actividad, una unidad con entidad propia o una iniciativa de corporate venturing capaz de generar ingresos. Ese es uno de los ejes de su programa de adopción: ayudar a las compañías a pasar de la prueba de concepto a la creación de valor económico, conectando la transformación digital con una lógica de negocio y monetización.

El diferencial, según expone la compañía, está en su ecosistema. VC-A afirma operar con una red internacional de más de 1.200 miembros, más de 35.000 contactos y más de 5.000 inversores, además de herramientas propias de inteligencia y ejecución. A ello suma alianzas y capacidades complementarias en estructuración corporativa y fondos, incluyendo referencias a Fiduscorp y vehículos tipo SICAV para inversores profesionales. Esta arquitectura permite que, cuando un caso de uso de IA demuestra tracción, existan más opciones para estructurarlo, escalarlo y acercarlo a capital o socios adecuados.

Un acompañamiento más allá de la implantación tecnológica

En esta línea, VC-A anunció el 1 de abril de 2026 su asociación con P30 para acelerar la innovación en IA, en una colaboración orientada al prototipado rápido y al desarrollo dentro de un marco ecosistémico. La tesis de fondo es que la rentabilidad de la IA no debe medirse solo en ahorros, sino también en la capacidad de transformar aprendizajes internos en nuevas iniciativas empresariales con recorrido financiero y estratégico.

Así, la propuesta de VC-A para la empresa inteligente va más allá de la implantación tecnológica. Su planteamiento consiste en acompañar a las organizaciones para que usen la IA no solo para funcionar mejor, sino para identificar oportunidades de crecimiento, estructurarlas con mayor rapidez y apoyarse en un ecosistema que incluye advisory, venture building, vehículos regulados e inversores. En un mercado cada vez más exigente con el retorno de la innovación, esa capacidad de monetización puede marcar la diferencia.

La firma suma además un reconocimiento reciente de GPMG, que la distinguió en 2026 como Investment Banking Firm of the Year dentro de sus Strategist Awards.

Nota: Esta comunicación tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye una oferta ni una recomendación de inversión. Cualquier operación estará sujeta a los correspondientes procesos de análisis, validación y cumplimiento normativo.

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