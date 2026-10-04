Una vecina de Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía) queda liberada de 56.723 € de deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Cádiz, 04 de octubre de 2026.- Cuando las deudas empiezan a crecer más rápido que los ingresos, recuperar el equilibrio puede resultar muy difícil. Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado que una vecina de Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía) deje atrás 56.723 euros de deuda tras obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

De mantener sus pagos a encadenar préstamos para afrontar los gastos

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el origen del problema estuvo en el cambio de sus circunstancias económicas: “su estado de insolvencia se originó por la disminución de los ingresos que percibía mediante su trabajo como comercial tras la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del COVID-19”.

Pese a esa reducción de ingresos y a las dificultades provocadas por el confinamiento y el cierre de establecimientos, continuó atendiendo sus pagos mensuales. La situación se complicó cuando tuvo que hacerse cargo de las cuotas del préstamo hipotecario de un chalet adquirido para su hija mayor y, al mismo tiempo, afrontar el proceso de enfermedad grave de su hija menor.

Para responder a estos gastos comenzó a solicitar préstamos con los que intentaba pagar los anteriores. Lejos de solucionar el problema, las cuotas pendientes y los intereses de demora fueron acumulándose. Después llegó el fallecimiento repentino de su hija mayor y los trastornos alimenticios de su segunda hija, circunstancias que le provocaron una fuerte depresión y dificultaron todavía más su recuperación.

Finalmente vendió la vivienda y liquidó la hipoteca, pero sus ingresos apenas le permitían cubrir los gastos esenciales y resultaban insuficientes para afrontar las cantidades que todavía tenía pendientes.

Una segunda oportunidad que va más allá de dejar atrás las deudas

Situaciones como esta encuentran una vía legal en la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo inspirado en sistemas que ya funcionaban en Estados Unidos y otros países europeos antes de su llegada a España en 2015. Desde entonces, particulares y autónomos en situación de insolvencia pueden solicitar la exoneración de sus deudas cuando cumplen los requisitos previstos por la legislación.

Repara tu Deuda Abogados nació también en 2015 y ha especializado su actividad en este procedimiento. Ese acompañamiento no termina necesariamente con la cancelación: el despacho trabaja asimismo en la defensa de los derechos de los consumidores, revisando los contratos suscritos con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

El seguimiento del procedimiento se completa con MyRepara, la aplicación del despacho disponible para dispositivos móviles. Desde ella, los clientes pueden consultar la evolución de su expediente, controlar sus fases, aportar documentación, abrir consultas y mantener reuniones con los especialistas, evitando además desplazamientos innecesarios.

Porque una segunda oportunidad cobra verdadero sentido cuando permite mirar hacia adelante: no se trata únicamente de cerrar una etapa marcada por las deudas, sino de disponer de herramientas para recuperar estabilidad y construir una nueva relación con las finanzas personales.



Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652