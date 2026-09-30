Un vecino de Palencia, Castilla y León, supera 89.454 € de deuda con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

El divorcio marcó el inicio de los problemas económicos; después llegaron dos pérdidas familiares, el desempleo y una operación

(Información remitida por la empresa firmante)

Palencia, 30 de septiembre de 2026. - Cuando las dificultades personales se suceden, mantener el equilibrio económico puede convertirse en una tarea cada vez más difícil. Así le ocurrió a un vecino de Palencia (Castilla y León) con una deuda de 89.454,94 euros, cuyo caso ha sido tramitado mediante la Ley de Segunda Oportunidad por Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la gestión de esta normativa.

Una sucesión de golpes personales convirtió el crédito en una salida cada vez más difícil de sostener

Los abogados de Repara tu Deuda explican que “su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para cubrir gastos familiares”, sobre todo el alquiler después de su divorcio. En aquel momento, el crédito le permitió responder a esos desembolsos, pero su situación personal empeoraría poco después.

Primero falleció su madre y, posteriormente, su hijo. Según relatan los letrados, ambas pérdidas le provocaron una fuerte depresión y a ello se sumó la pérdida de su trabajo. Sin los ingresos que tenía hasta entonces, volvió a recurrir a préstamos para poder asumir los gastos cotidianos.

Más adelante tuvo que someterse a una operación. Para costear “sus tratamientos y posteriores revisiones”, solicitó nuevamente financiación. El problema ya no estaba únicamente en las cantidades pendientes: sus recursos resultaban insuficientes para atender a la vez las cuotas y las necesidades básicas del día a día.

Fue entonces cuando comenzó a pedir nuevos créditos para responder a los que ya tenía. La financiación dejó así de solucionar necesidades puntuales y pasó a alimentar una cadena de obligaciones cada vez más difícil de sostener. La acumulación terminó situándolo en un escenario de insolvencia y sobreendeudamiento, mientras que sus ingresos actuales apenas le permiten cubrir lo esencial.

Historias como esta muestran también por qué el perfil de quienes recurren a la Ley de Segunda Oportunidad es tan diverso. Repara tu Deuda atiende a pequeños empresarios cuyos proyectos no dieron el resultado esperado, desempleados, personas con dificultades laborales o de salud y particulares que han atravesado circunstancias personales capaces de alterar su estabilidad económica.

Ese acompañamiento continúa durante la tramitación. A través de MyRepara, los clientes pueden comprobar cómo avanza su expediente, aportar documentación, realizar consultas y mantener reuniones con los especialistas del despacho. La aplicación concentra así en un mismo espacio distintas gestiones del procedimiento y evita desplazamientos innecesarios.

La labor jurídica de Repara tu Deuda alcanza asimismo la defensa de los consumidores. El despacho examina contratos de tarjetas de crédito, revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas, una vertiente que cobra especial sentido cuando el recurso continuado a la financiación forma parte del origen del problema económico.

El procedimiento marca ahora un cambio de etapa para el afectado, después de años en los que cada dificultad fue estrechando un poco más su margen económico. Desde Repara tu Deuda resumen el sentido que adquiere esta resolución en casos como el suyo: “La Segunda Oportunidad permite que una situación de insolvencia no tenga que acompañar a una persona para siempre”.

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