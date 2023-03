Vender Rolex en Superlative Watches, cada vez más en alza

(Información remitida por la empresa firmante)

Los relojes Rolex de segunda mano son cada vez más populares entre los compradores y vendedores; Superlative Watches marca una tendencia creciente en los próximos meses en lo que respecta a la compraventa de esta pionera marca de lujo

Andorra, 30 de marzo de 2023.- La demanda de relojes Rolex ha ido en aumento en los últimos años. Esto significa que existe una oportunidad lucrativa para aquellos que quieren entrar en el negocio de la venta de relojes Rolex.



Cada día, muchas personas recurren al mercado de la reventa y ganan dinero vendiendo relojes tan deseados y coleccionables como son los relojes Rolex. Las tiendas distribuidoras oficiales no dan a basto, ya que la demanda supera la oferta con creces, un hecho que genera que los precios de reventa de algunos modelos de Rolex sean más altos que el propio precio de retail. Vender un modelo deportivo de Rolex puede ser muy rentable para aquellos que buscan ganar dinero de forma rápida y en los últimos dos años esto es un secreto a voces.



Vender un Rolex para ganar dinero es cada vez un acto más popular alrededor de todo el mundo. Comprar un reloj directamente en la marca oficial es una forma inteligente de invertir en un artículo de lujo que muy probablemente mantenga su valor monetario e incluso aumente con el paso del tiempo. Con el auge de los relojes de lujo en España, comprar estas piezas se ha vuelto más difícil que nunca. Las largas listas de espera, la falta de stock disponible y el número de producción limitado hacen que las probabilidades de obtener uno sean muy escasas. Además, es conocido que algunas tiendas Rolex de renombre se niegan a atender a personas que aún no tienen una relación como cliente de la marca. A pesar de esta dificultad en la compra, aquellos que tengan la suerte de conseguir un Rolex serán los orgullosos propietarios de uno de los relojes más buscados del mundo.



Recientemente ha habido un aumento en el precio de estos relojes Suizos y también se ha podido observar una bajada en el precio de reventa de los mismos. Esto no hace que deje de ser rentable vender Rolex, ya que aunque el beneficio haya bajado significativamente en comparación a los anteriores 3 meses, siguen siendo productivos muchos modelos de la marca. Cabe destacar que esta reciente caída en el valor de reventa de los relojes Rolex ha sido motivo de preocupación tanto para los coleccionistas como para los revendedores. Aunque los beneficios hayan bajado, los revendedores particulares siguen en aumento, por ello, la demanda de Rolex en Superlative Watches ha aumentado un 50% en lo que respecta al año anterior y prevén un aumento en los próximos meses.



Superlative Watches ofrece a los clientes una variedad de opciones, desde relojes deportivos de la marca Rolex, como son los modelos Submariner o GMT, hasta piezas antiguas vintage. Vender un Rolex de segunda mano en Andorra es una realidad creciente en Superlative Watches, ya que su estrategia se centra cada vez más en la compraventa de relojes de marca, incluyéndose en la misma reconocidas casas como Richard Mille o Patek Philippe, pero centrándose en la venta de Rolex submariner de segunda mano.



