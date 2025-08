El verano, la mejor temporada para detección del talento, según Steelter

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 5 de agosto de 2025.-

Una mayor actividad por parte de los profesionales en la búsqueda de empleo y un ritmo más calmado que hace que se pueda dedicar más tiempo a la contratación es la clave para procesos más eficaces. Antes que las habilidades técnicas, se debe priorizar las soft skills que permitirán detectar perfiles afines a la cultura de la empresa y puedan potenciarla y, además, que se afiancen los equipos

Impulsado por la campaña de contratación estival que este año está batiendo récords, el verano se ha convertido en una ventana estratégica para detectar y atraer talento.



Según informes realizados por agencias de empleo, está previsto un aumento del 9,4% en el número de contratos firmados, con cerca de 700.000 empleados nuevos, lo que representa el mayor volumen registrado en los últimos años y supera en un 40% el promedio de la última década. Una señal de un sólido crecimiento empresarial en España.



Para transformar esta oportunidad estacional en contrataciones sostenibles a largo plazo y de calidad, Steelter, la plataforma SaaS que transforma el talento en una ventaja competitiva, impulsa un cambio de paradigma en la gestión del empleo y facilita las claves que deben seguir las organizaciones para acertar con sus decisiones.



En primer lugar, ¿por qué el verano? Priorizar la contratación en verano, cuando los ritmos son menos frenéticos, permite que los procesos de selección sean más reflexivos. Además, hay una mayor disponibilidad de profesionales que aprovechan para replantearse su trayectoria profesional con vistas a nuevos comienzos en septiembre.



La rotación, el reto al que se enfrentan muchas empresas

Steelter advierte que la principal causa de rotación no es la falta de conocimientos técnicos, sino la falta de sintonía cultural. Pese a ello, muchos procesos de selección siguen priorizando únicamente las competencias técnicas, sin tener en cuenta habilidades sociales clave como el trabajo en equipo, la adaptación al cambio o la receptividad al feedback.



En este sentido, José Luis Marcó, fundador y presidente no ejecutivo de Steelter, señala que "contratar por experiencia y despedir por actitud es el error más caro que siguen cometiendo muchas organizaciones".



Frente a este desafío, Steelter propone un enfoque innovador centrado en las personas. Su plataforma permite evaluar en tan solo cinco minutos las soft skills mediante una metodología 360 basada en datos, facilitando decisiones de contratación más objetivas y predictivas.



El punto de partida, según Steelter, es contar con una cultura organizacional sólida. A partir de ahí, el objetivo no es solo encontrar personas que encajen, sino aquellas que puedan potenciar y proyectar esa cultura.



Aquellas empresas que integren una visión estratégica de cultura y desarrollo, convertirán la campaña estival en una oportunidad para construir equipos sólidos y preparados para el futuro.





Contacto

Nombre contacto: Mirella Palafox

Descripción contacto: Gabinete de prensa Steelter

Teléfono de contacto: 913022860