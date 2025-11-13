Los viajeros apuestan por los hoteles urbanos para el Black Friday, según Atrápalo

Los hoteles de Madrid son la opción más solicitada en el Black Friday por los usuarios de Atrápalo - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma prevé que Madrid, Alicante y Málaga sean los destinos con mayor volumen de reservas.

Los usuarios aprovechan los descuentos para comprar con antelación las vacaciones de verano en las islas.

En el sector del ocio, los monólogos y las comedias se consolidan como los productos más solicitados.

Barcelona, 13 de noviembre de 2025.- El Black Friday confirma el auge de las reservas de hoteles urbanos en la plataforma de ocio y viajes online ATRÁPALO. La compañía prevé que los viajeros se decanten mayoritariamente por esta opción aprovechando los descuentos de hasta un 50% que ofrecerá del 21 al 30 de noviembre.

Madrid, Alicante y Málaga son los destinos favoritos por los usuarios de ATRÁPALO, por lo que está previsto que estas ciudades concentren el mayor volumen de reservas para esas fechas. Actualmente, suponen el 45% del total de reservas en el sector de viajes de la plataforma.

Madrid, con un 10,5% de peso en pedidos, lidera actualmente las reservas, seguido de Alicante (5,8%), Málaga (4,8%), Barcelona (3%) y Valencia (2,1%). La media de días de antelación en este tipo de solicitudes se sitúa alrededor de los 70 días.

En el caso de los viajeros que prefieren las escapadas de montaña o en plena naturaleza, que suponen un 10% del total, las reservas se concentran principalmente en Andorra (5,9%), Lleida (0,9%) o Cantabria (1,1%).

Mayor antelación de reserva en las islas.

Más allá de estas escapadas, la plataforma ha detectado que el Black Friday es una oportunidad excelente para reservar un viaje con antelación a las islas para primavera o incluso verano. "Las costas siguen siendo un clásico que nunca falla, sobre todo cuando la gente empieza a planificar sus vacaciones de verano con antelación", ha asegurado el director de producto y operaciones, Roberto Ramos. Según Ramos, "el Black Friday es el momento perfecto para animar a los viajeros a adelantarse y asegurar su descanso en la playa a precios especiales".

Consolidación de los monólogos y la comedia.

En el apartado de ocio, los monólogos y la comedia se consolidan como los productos estrella, también para el Black Friday. En este sentido, la product manager de Ocio Urbano de ATRÁPALO, Eva Cuervas, ha explicado que "se trata de una oportunidad para que un mayor número de personas descubran la diversión cerca de casa porque la gente busca reírse, desconectar y vivir planes distintos en familia o con amigos". "Queremos acercar los mejores espectáculos de la ciudad a precios irresistibles", ha añadido.

Además de los monólogos, los musicales y las grandes producciones incrementan su demanda gracias a los descuentos del Black Friday, sobre todo en los principales núcleos urbanos.

ATRÁPALO, fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Para más información y gestión de entrevistas:.

Àgata Sala / Rubén Marcos.

Europa Press Comunicación.

agatasala@europapress.es / rubenmarcos@europapress.es.

600 90 55 38 / 600 90 54 74.