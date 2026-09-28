Vicky Foods invierte 19 millones de euros en la ampliación de su planta de producción en Argelia

Planta de Vicky Foods en Argelia - Vicky Foods

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026.- Inaugurada en 2014 como el primer centro de fabricación de Vicky Foods fuera de España, la planta ha contribuido a posicionar a su marca Dulcesol como líder del sector de pastelería en Argelia

Vicky Foods, empresa líder en el sector de la alimentación, ha destinado 19 millones de euros a la ampliación de su planta de producción de Sig, en Argelia. La inversión ha permitido incorporar un nuevo almacén y dos líneas de producción, dedicadas a planchas de bizcocho y pan, con las que la compañía duplica la capacidad productiva del centro. En total, el nuevo edificio cuenta con una superficie de más de 10.000 m distribuidos en dos niveles. Además, se han incorporado un nuevo laboratorio de análisis y otro destinado al desarrollo de productos.



La línea de planchas de bizcocho se puso en marcha este pasado mes de julio y aporta una capacidad adicional de 7.000 toneladas. En ella se elaboran nuevas referencias, como mini snacks, mini bracitos, chapelas y formatos cuadrados. Por su parte, la línea de pan empezará a operar este mes de octubre. Con una capacidad adicional de 8.000 toneladas, está destinada a la elaboración de pan de hamburguesa, pan de molde y otras variedades de pan.



Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, ha afirmado que "esta inversión refuerza nuestra apuesta por Argelia y da continuidad al proyecto industrial que iniciamos en el país. Con las dos nuevas líneas duplicamos la capacidad de la planta, ampliamos nuestra oferta con nuevas referencias y seguimos avanzando en nuestra estrategia de crecimiento internacional con una visión a largo plazo".



Junto con el aumento de la capacidad productiva, el proyecto contempla la creación de cerca de 100 nuevos puestos de trabajo, a corto y medio plazo, en línea con el desarrollo de la actividad de la planta.



Argelia, origen de la expansión industrial internacional de Vicky Foods

La planta de Sig, situada cerca de Orán, inició su actividad en 2014 y se convirtió en el primer centro de fabricación de Vicky Foods fuera de España. Su apertura marcó el comienzo de la apuesta de la compañía por el crecimiento industrial en los mercados internacionales.



A lo largo de su trayectoria, el desarrollo de la planta ha contribuido a posicionar a Dulcesol como marca líder del sector de pastelería en Argelia. En la actualidad, Vicky Foods cuenta también con centros de producción internacionales en Francia y Portugal.



Acerca de Vicky Foods

Vicky Foods es una empresa líder en el sector de la alimentación, 100% familiar y con más de 70 años de trayectoria. Actualmente cuenta con 4.285 trabajadores. Entre sus marcas propias se incluyen Dulcesol, Panrico, Hermanos Juan, Be Plus, Il Forno di Giovanni Ricci y FITz.



Vicky Food es la primera empresa en volumen del sector de pastelería y bollería en España, habiendo cerrado el año 2025 con una facturación global de 761 millones de euros. Esta cifra representa un aumento importante respecto al año anterior y una producción de 254.631 toneladas. Con presencia en más de 50 países, Vicky Foods cuenta con cinco centros de producción dedicados a la elaboración de cerca de 2.500 referencias, dos en España: Gandía y Villalonga, ambos en Valencia, y tres en el extranjero: Argelia, Francia y Portugal, además de 24 delegaciones comerciales.



Nombre contacto: Comunicación de Vicky Foods

Descripción contacto: Vicky Foods

Teléfono de contacto: 901 40 54 05



