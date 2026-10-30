Vida Fertility explica cómo evoluciona la fertilidad con la edad - Vida Fertility Institute S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2026.- El Dr. Sergio Rogel y la Dra. Alejandra GarcíaVillalba, de Vida Fertility Alicante, ofrecerán el próximo 17 de noviembre una charla sobre el impacto de la edad en la fertilidad femenina. El encuentro permitirá conocer las posibilidades de concebir según la edad, tour de la clínica de fertilidad en Alicante y reservar una consulta privada gratuita con uno de los especialistas.

"¿Por qué no me quedo embarazada? ¿Hasta qué edad soy fértil? ¿Qué opciones existen si un tratamiento anterior no ha funcionado?", Tener delante a un especialista que escuche y explique con claridad puede ayudar a tomar esa primera decisión.

Con ese propósito, Vida Fertility Alicante abre sus puertas el próximo 17 de noviembre de 2026. Una oportunidad para conocer al Dr. Sergio Rogel y a la Dra. Alejandra García-Villalba, descubrir cómo influye la edad en la fertilidad y cómo trabaja el equipo y acercarse a la reproducción asistida en un entorno cercano, seguro, con espacio para preguntar.

Los mejores especialistas en fertilidad

El Dr. Sergio Rogel y la Dra. Alejandra García-Villalba forman parte del equipo médico de la clínica de fertilidad Vida Fertility en Alicante.

Dos profesionales con un objetivo común: comprender la situación de cada paciente y orientar los siguientes pasos a partir de una valoración individual.

Su trabajo se integra con el de los especialistas en embriología, enfermería y atención al paciente de Vida Fertility. Porque un tratamiento de reproducción asistida implica mucho más que las visitas médicas: también requiere coordinación, explicaciones comprensibles y acompañamiento durante el proceso.

Esa colaboración es la que da sentido al dream team de Vida Fertility Alicante: un equipo que reúne distintas especialidades alrededor de una misma historia, la de cada paciente.

Laboratorio propioy tecnología de vanguardia

Una parte esencial de la reproducción asistida se desarrolla en el laboratorio.

Vida Fertility Alicante cuenta con laboratorio propio y tecnología de vanguardia aplicada a la reproducción asistida. Esta integración permite que el equipo clínico y el de embriología trabajen de forma coordinada cualquiera de las técnicas más avanzadas:

Inseminación Artificial para mujeres con buena reserva ovárica.

Fecundación in Vitro (FIV) con o sin PGT-A.

Método ROPA para parejas de mujeres que desean compartir la maternidad.

Ovodonación o fecundación con óvulos donados, con una tasa de éxito superior.

Medicina Regenerativa que mejora el desarrollo de los folículos estimulados para obtener más ovocitos maduros.

Congelación de óvulos o Preservación de la fertilidad para mujeres que desean ser madres más adelante.

Escuchar primero, personalizar después

No todas las personas llegan a una clínica de fertilidad en el mismo momento. Algunas quieren informarse antes de buscar un embarazo; otras llevan tiempo intentándolo o necesitan revisar su situación después de tratamientos previos.

Por eso, el punto de partida en Vida Fertility es estudiar cada caso antes de plantear una estrategia, así nace Pack Primer Paso. La historia clínica, las pruebas indicadas y el proyecto reproductivo permiten al equipo explicar qué alternativas pueden valorarse.

“En Vida Fertility, a menudo vemos pacientes con un largo historial de tratamientos de fertilidad y varios intentos fallidos. Cada uno de nuestro equipo, trabajan juntos para ofrecerte un diagnóstico completo y soluciones reproductivas eficaces”.

Esta atención se dirige a diferentes modelos de familia: mujeres que desean ser madres sin pareja, parejas de mujeres y parejas heterosexuales que necesitan ayuda para conseguir un embarazo.

17 de noviembre: una charla para entender la fertilidad y preguntar con confianza

La jornada de puertas abiertas permitirá conocer personalmente al Dr. Sergio Rogel y a la Dra. Alejandra García-Villalba. Durante el encuentro, los especialistas ofrecerán una charla sobre el impacto de la edad en la fertilidad femenina, también será una ocasión para conocer las instalaciones y, además, las personas interesadas tendrán la posibilidad de reservar una consulta privada gratuita. Un espacio individual para hablar de su situación con el equipo, más allá de las preguntas generales de la charla.

Una cita con el proyecto de maternidad en el centro de Alicante

Ubicada en la Avenida Óscar Esplá, 1, en Alicante, con instalaciones de reciente construcción, destacan por su diseño acogedor y funcional, con zonas de descanso pensadas para que cada paciente pueda relajarse antes y después de sus tratamientos. Vida Fertility ha creado un espacio íntimo y tranquilo, donde la innovación médica se combina con un trato humano y cercano.

El próximo 17 de noviembre, la clínica invita a quienes tengan dudas sobre su fertilidad a conocer a los profesionales que pueden ayudarles a entender sus opciones.

Para asistir a la charla y solicitar información sobre las consultas privadas gratuitas, se puede reservar la asistencia a la jornada de puertas abiertas el 17 de noviembre a través de la web www.vidafertility.com o directamente en el centro:

Av. Óscar Esplá, 1. Alicante.



Emisor: Vida Fertility Institute S.L.

Contacto: Vida Fertility Institute S.L.

Número de contacto: 865 752 698