Virtualware renueva con ADIF un contrato de 800.000 € para ampliar su simulador de formación ferroviaria

El gestor de la red ferroviaria en España renueva un acuerdo de cuatro años, valorado en más de 800.000 €, para su Simulador de Formación en Infraestructura Ferroviaria (RITS) basado en la plataforma empresarial VIROO.

Bilbao, 10 de marzo 2026.- ADIF, la entidad pública española responsable de la gestión de la red ferroviaria nacional, ha ampliado su contrato con Virtualware (EPA: ALVIR) por un importe superior a 800.000 €. El acuerdo, con una duración de cuatro años, cubre la operación continuada y la mejora de su Simulador de Formación en Infraestructura Ferroviaria (RITS).

El simulador, construido sobre la plataforma empresarial VIROO, utiliza tecnología XR para formar a profesionales en operación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias de forma segura y eficiente. El sistema permite que múltiples personas usuarias se formen simultáneamente en diversas tareas ferroviarias, desde operaciones básicas hasta procedimientos más especializados.

RITS se ha implantado en el Centro de Formación Tecnológica en Valencia y otras sedes de Adif en España, formando aproximadamente a 1.000 nuevas personas trabajadoras al año.

La solución ha recibido reconocimiento internacional, obteniendo el Bronce en los Premios Brandon Hall Group 2024 al Mejor Avance en Realidad Virtual, y habiendo sido presentada en el UIC World Congress on Railway Training en China en 2025.

Esta renovación confirma el valor que aporta la formación inmersiva en un sector de infraestructura crítica. ADIF sigue marcando el estándar de cómo los gestores ferroviarios preparan a su plantilla, y nos comprometemos a seguir avanzando el RITS con nuevas capacidades en los próximos años, señaló Unai Extremo, CEO de Virtualware.

La renovación se apoya en una colaboración iniciada en 2021, cuando ADIF seleccionó por primera vez a Virtualware para desarrollar una nueva generación de simuladores de formación en Realidad Virtual.

El contrato refuerza la posición de Virtualware en el sector público. La compañía cerró 2025 con una contratación récord superior a 8 millones de euros, procedente principalmente de proyectos gubernamentales y del sector nuclear.

La apuesta continuada de ADIF por la formación basada en Realidad Virtual responde a una tendencia más amplia del sector. Las compañías operadoras ferroviarias están adoptando tecnología de simulación para afrontar la rotación de personal y acelerar la transferencia de conocimiento sin interrumpir las operaciones en servicio.

Fundada en 2004, Virtualware es una de las compañías líderes en software empresarial basado en tecnologías inmersivas y 3D para la industria y educación

Virtualware tiene su sede central en Bilbao, España, y cuenta con oficinas en Orlando (EE. UU.), Toronto (Canadá) y Skövde (Suecia).



