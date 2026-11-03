VISIBLE Podcast Studios propone el regalo para estas fechas que no acabará en un cajón

Family Podcast convierte voces, recuerdos y momentos familiares - Visible Podcast Studio

(Información remitida por la empresa firmante)

VISIBLE Podcast Studios lanza Family Podcast, una conversación en estudio guiada por una periodista que conserva la voz y las historias de una familia. Sin drama ni conflictos: un retrato de cómo es esa familia hoy, pensado para ser dentro de unos años el regalo más valioso que se tenga

Barcelona, 3 de noviembre de 2026.- Cada Navidad se repite la misma escena: regalos que ilusionan en diciembre y en marzo ya están olvidados en un cajón. Family Podcast nace con la idea contraria. Es un regalo que gana valor con el tiempo, porque guarda algo que no se puede comprar después: la voz de una familia contando su propia historia, tal como la cuentan hoy. Es el nuevo servicio de VISIBLE Podcast Studios, el estudio editorial y audiovisual fundado en Barcelona por la periodista Adina Harnagea junto a su amiga la empresaria Claudia Romero.



La propuesta es sencilla. La familia se sienta en el estudio y conversa durante una hora, guiada por una periodista. No hay guion que aprender ni nada que preparar. Las preguntas las pone la entrevistadora, que antes ha hablado con la familia para saber qué historias merece la pena contar: cómo se conocieron los abuelos, qué recuerdan los padres de su infancia, qué sueñan hoy los hijos. El resultado es una pieza de vídeo y audio con calidad profesional que la familia conserva para siempre.



"No buscamos drama ni conflicto. No venimos a sacar secretos ni a provocar la conversación pendiente", explica Adina Harnagea, cofundadora de VISIBLE. "Buscamos un relato de cómo es la realidad de esa familia hoy. Conservar sus voces y sus historias tal como las cuentan en 2026. Dentro de unos años, eso va a ser lo más valioso que tengan".



La idea parte de algo que casi todas las familias reconocen. Se tienen miles de fotos en el móvil, pero casi ninguna grabación de una conversación de verdad. Con el tiempo se olvida cómo sonaba una voz, cómo se reía alguien, qué palabras usaba para contar una anécdota. "Una foto te enseña cómo era tu familia. Una conversación te devuelve cómo era estar con ella", añade Romero.



Las primeras familias ya han pasado por el estudio. La familia Peña grabó una conversación entre un padre y su hija, y la familia Oricchio dejó grabada la suya. Con el consentimiento de ambas familias, sus conversaciones pueden verse en YouTube: familia Peña y familia Oricchio.



Esos dos casos son la excepción. Por norma, Family Podcast es un regalo privado. VISIBLE no publica las grabaciones en ningún sitio y las borra de sus servidores una vez entregadas a la familia. "Es su historia y es solo suya. Nosotras la grabamos, la editamos y se la entregamos", explica Harnagea.



La propuesta nace de la experiencia de sus fundadoras en los medios de comunicación. Harnagea es periodista colegiada, presenta programas semanales de radio y tiene trayectoria en televisión. Romero viene de la producción y la comunicación en radio y televisión en Argentina. Juntas montaron VISIBLE en el centro de Barcelona como un estudio que no se limita a alquilar micrófonos, sino que acompaña a cada cliente para descubrir qué merece ser contado y cómo contarlo.



El formato está pensado para cualquier familia: abuelos con nietos, padres con hijos, hermanos que viven en ciudades distintas y se reúnen por Navidad, o familias que quieren dejar constancia de un momento especial. Cada sesión se adapta a quienes participan.



Sobre VISIBLE Podcast Studios

VISIBLE Podcast Studios es un estudio editorial y audiovisual con sede en el centro de Barcelona, fundado por la periodista Adina Harnagea y la empresaria Claudia Romero. Cuenta con dos sets de grabación y un equipo propio de producción, fotografía, imagen y relaciones con medios. Además de alquilar sus estudios, acompaña a empresas, profesionales y familias en todo el proceso: descubrir qué merece ser contado, entrevistar, grabar, editar y llevar cada historia a donde tiene que llegar. Su lema resume la idea: 'Tú ya eres bueno en lo que haces. Nosotros sabemos cómo contarlo'.

Contacto

Nombre contacto: Adina Harnagea

Descripción contacto: Visible Podcast Studio

Teléfono de contacto: 665260642