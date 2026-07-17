VIVEROS FLORAMA apuesta por especies resistentes para el futuro de la jardinería

Especies resistentes para el futuro de la jardinería - VIVEROS FLORAMA

(Información remitida por la empresa firmante)

VIVEROS FLORAMA destaca la importancia de apostar por árboles y plantas resistentes para crear jardines preparados ante los desafíos que plantea el cambio climático en Madrid

España, 17 de julio de 2026.- El impacto del cambio climático está modificando la forma en la que se diseñan, mantienen y planifican los espacios verdes. Las altas temperaturas, los periodos de sequía más prolongados y la irregularidad de las precipitaciones están impulsando una nueva manera de entender la jardinería.



Los viveros en Madrid desempeñan un papel determinante al ofrecer especies capaces de desarrollarse con éxito en un entorno cada vez más exigente. La elección de árboles, arbustos y plantas adaptadas al clima mediterráneo continental ya no responde únicamente a criterios estéticos.



Actualmente, la resistencia al estrés hídrico, la capacidad de soportar olas de calor y la reducción de las necesidades de mantenimiento son factores esenciales para garantizar la conservación de jardines privados, zonas comunitarias, parques públicos y espacios empresariales.



Las instalaciones de Viveros Florama en Guadarrama y Collado Mediano permiten disponer de una amplia diversidad de especies adaptadas a las condiciones climáticas de la región.



"Un jardín del futuro no es aquel que consume menos recursos renunciando a la belleza, sino aquel que selecciona la especie idónea para el lugar adecuado, permitiendo que la naturaleza prospere por sí misma".



La selección adecuada comienza en el vivero: ¿Qué especies elegir?

Uno de los aspectos más relevantes para garantizar el éxito de cualquier proyecto paisajístico consiste en seleccionar ejemplares cultivados bajo condiciones óptimas y adaptados al entorno donde serán plantados.



Los expertos en viveros coinciden en que cada terreno presenta unas características particulares relacionadas con la orientación solar, el tipo de suelo, la altitud, la humedad ambiental y la disponibilidad de agua.



Por este motivo, la elección de especies no puede basarse únicamente en criterios decorativos. Analizar previamente las condiciones del emplazamiento permite aumentar considerablemente la supervivencia de las plantas y minimizar futuras incidencias.



En el catálogo especializado de Viveros Florama se clasifican las especies más aptas según su función en el ecosistema del jardín:



• Árboles ejemplares y ornamentales: Imprescindibles para aportar estructura, color y una valiosa sombra natural que reduce la temperatura del suelo. Destacan variedades de gran porte adaptadas a los contrastes térmicos de Madrid, como el majestuoso Olivo (símbolo de resistencia y bajo consumo hídrico), el Arce Japonés (ideal para crear focos visuales por sus tonos otoñales) o el Madroño (árbol autóctono que soporta perfectamente las podas y ofrece una atractiva combinación de flores y frutos rojizos).







• Coníferas de alta resistencia: Perfectas para mantener la estructura verde durante todo el año, actuar como barreras acústicas o visuales y tolerar suelos calizos y periodos secos.







• Arbustos y trepadoras: Fundamentales para dar volumen, cubrir muros y crear setos eficientes. Se priorizan variedades de clima mediterráneo continental que florecen con un mantenimiento mínimo.







• Árboles frutales: Especies que combinan la funcionalidad del autoconsumo con una floración primaveral ornamental espectacular, adaptadas rigurosamente al calendario de heladas y calores de la comunidad madrileña.







• Palmáceas seleccionadas: Variedades específicas capaces de resistir el frío invernal de la sierra y aportar un toque exótico y arquitectónico al paisaje sin disparar el consumo de agua.







Además, un asesoramiento técnico especializado facilita la combinación de diferentes variedades que conviven de forma equilibrada durante todo el año, favoreciendo un jardín más saludable, estable y visualmente atractivo en las cuatro estaciones.



Árboles preparados para soportar las nuevas condiciones climáticas

Dentro del paisaje urbano y residencial madrileño, los árboles y arbustos seleccionados continúan siendo uno de los elementos con mayor valor ambiental. Además de proporcionar sombra, ayudan a reducir la temperatura superficial del suelo, favorecen la biodiversidad y contribuyen a mejorar la calidad del aire.



Al introducir ejemplares de olivos, madroños o coníferas aclimatadas desde su cultivo inicial, los árboles ornamentales representan una combinación entre funcionalidad ambiental y valor decorativo, potenciando características especialmente valoradas en la jardinería contemporánea:



• Elevada tolerancia a la sequía crónica.







• Crecimiento equilibrado que respeta el espacio asignado.







• Menor demanda de mantenimiento y tratamientos correctivos.







• Buena adaptación a suelos calizos predominantes en muchas zonas de la región.







• Amplia longevidad y excelente comportamiento frente a cambios térmicos bruscos.







Estas cualidades permiten desarrollar jardines más eficientes sin sacrificar el atractivo visual del conjunto.



"La incorporación de árboles de gran porte cultivados en la sierra de Madrid garantiza un enraizamiento seguro y un jardín maduro desde el primer día, ahorrando años de espera y optimizando cada gota de agua".



Un nuevo modelo de jardinería integral

Las previsiones climáticas apuntan hacia un incremento de los episodios de calor extremo durante los próximos años.



Esta realidad obliga a replantear el concepto tradicional de jardín: mientras hace algunas décadas predominaban praderas de césped con elevadas necesidades hídricas, hoy la tendencia se orienta hacia una vegetación más eficiente y sostenible desde el punto de vista ambiental.



La jardinería moderna no se limita a plantar especies aisladas, sino que apuesta por proyectos integrales donde soluciones como sistemas de riego eficientes, agrupación de plantas por necesidades hídricas (hidrozonas), uso de sustratos adecuados y acolchados naturales protegen las raíces del sol directo y minimizan la evaporación.



Servicios profesionales para consolidar el paisaje

Disponer de especies resistentes como el olivo, frutales o arbustos autóctonos no elimina completamente las necesidades de mantenimiento, aunque sí las reduce drásticamente.



Las labores periódicas como la poda estructural, la revisión sanitaria y el control preventivo de plagas continúan siendo fundamentales para prolongar la vida útil de las plantas.



Con más de 30 años de experiencia en el sector, VIVEROS FLORAMA no solo provee un importante stock de árboles y plantas ornamentales, sino que complementa su oferta con servicios profesionales de diseño integral de jardines, transporte, plantación, instalación de césped natural y artificial, macetas decorativas e innovación tecnológica (programadores automáticos, sensores de humedad y riego localizado) para que el agua se use de manera estrictamente responsable.



La transformación del paisaje madrileño exige soluciones eficientes y profesionales para lograr un entorno exterior verde, duradero y preparado para funcionar en armonía con la naturaleza durante décadas.

Emisor: VIVEROS FLORAMA

Contacto

Nombre contacto: VIVEROS FLORAMA

Descripción contacto: VIVEROS FLORAMA - apuesta por especies resistentes para el futuro de la jardinería

Teléfono de contacto: 91 832 30 19