WAH Show; el lugar donde las celebraciones se convierten en experiencias inolvidables

Madrid, 25 de noviembre de 2025.-

Empieza la cuenta atrás para una de las épocas más esperadas del año, y WAH Show se prepara para recibirla de la mejor manera posible: celebrando por todo lo alto.

Porque si algo define a WAH es precisamente eso: su capacidad para convertir cada encuentro en una experiencia que emociona, sorprende y se recuerda para siempre.

Ya sean cenas o comidas de empresa, reencuentros de amigos, reuniones familiares o cita con tu pareja, WAH ofrece el escenario perfecto para disfrutar de las épocas festivas de una forma diferente, envolvente y llena de energía.

Esta Navidad vive WAH: ¡El Show más espectacular del mundo!

El espectáculo que redefinió la forma de celebrar

Con más de 1.000 funciones celebradas y medio millón de espectadores desde su estreno, WAH Show se ha consolidado como un fenómeno cultural único en Europa.

Ubicado en El Espacio WAH en IFEMA Madrid, en un espacio de más de 5.000 m, el espectáculo fusiona música en directo, gastronomía internacional y puesta en escena de alto impacto, creando un formato que trasciende la idea tradicional de show.

Desde el momento en que se abren las puertas, el espectador entra en un universo donde todo puede pasar.

La experiencia comienza en su espectacular Food Hall, con estaciones gastronómicas de distintos rincones del mundo y actuaciones en vivo.

A continuación, el público accede al corazón de WAH: un show musical de gran formato en el que más de 40 artistas dan vida a la banda sonora de nuestras vidas, reinterpretando grandes himnos con una dirección artística vibrante.

Y para cerrar, la energía se desata en La Catedral, un espacio donde la celebración continúa con actuaciones en vivo, DJ y una atmósfera única que convierte cada sesión en una fiesta para los sentidos.

Todo esto en un mismo lugar.

En una sola entrada.

Y con la garantía de que nunca vivirás dos funciones iguales.

El momento perfecto para celebrar (y compartir)

A medida que se acerca el final del año, las ganas de reunirse, celebrar y compartir momentos especiales crecen y WAH Show se convierte en el lugar perfecto para hacerlo.

El espectáculo ofrece experiencias personalizadas para grupos, con menús especiales, zonas reservadas, barra libre, cócteles de bienvenida y una atención cuidada al detalle para que cada celebración sea tan única como quienes la viven.

Por eso, las empresas eligen WAH para sus cenas de equipo, los amigos para reencontrarse y las parejas y las familias para vivir algo diferente y sorprenderse juntos.

En WAH no hay edades ni etiquetas: los más pequeños se asombran, los mayores se emocionan y todos terminan con la misma sensación; la de haber compartido una experiencia que se recodará para siempre.

Una producción 100 % Made in Spain

Concebido, producido y desarrollado íntegramente en España, WAH Show ha demostrado el poder del talento nacional.

Su propuesta técnica y artística —una pantalla LED de 240 m, sonido envolvente 360º y un equipo multidisciplinar de más de 150 profesionales— lo sitúan entre los proyectos de entretenimiento más potentes de Europa.

Reconocido por Tripadvisor entre el 10% las mejores experiencias del mundo, WAH ha marcado un antes y un después en el ocio nacional y se ha convertido en referente para marcas, empresas y grandes producciones que buscan emocionar.

También para empresas y eventos corporativos

El Espacio WAH es hoy uno de los lugares más versátiles de la capital.

Además de sus funciones regulares, acoge eventos privados, convenciones, presentaciones de producto y cenas de gala, integrando el espectáculo con propuestas gastronómicas y audiovisuales personalizadas.

Grandes compañías de sectores como tecnología, banca, automoción o alimentación ya lo han elegido para dejar huella entre sus equipos y clientes.

Regalar emociones, regalar WAH

Y si lo que se busca es sorprender, regalar WAH es una apuesta segura.

A partir del 4 de diciembre, el show estrenará sus sesiones especiales de Navidad, con una atmósfera festiva y una energía única que lo convierten en el plan perfecto para disfrutar o regalar en estas fechas.

Regalar WAH es regalar una historia: un viaje sensorial que combina música, gastronomía y celebración en un entorno donde cada momento se convierte en recuerdo.

Las tarjetas regalo WAH, disponibles desde 50 €, permiten personalizar el diseño, añadir una dedicatoria y enviarlas al instante. Un regalo fácil de preparar, pero imposible de olvidar.

Porque regalar WAH es mucho más que regalar una entrada: es regalar emoción, conexión y celebración. Un recuerdo que se quedará para siempre.

Horarios, entradas y cómo vivirlo todo

WAH Show estará disponible de jueves a domingo con funciones en distintos horarios:

Jueves a sábado: comienzo a las 19:30

Sábados y domingos (matinal): comienzo a las 13:30

Además, durante el mes de diciembre, y debido a la alta demanda, se añadirán sesiones navideñas algunos lunes, martes y miércoles, ampliando así las opciones para disfrutar de la experiencia en fechas festivas.

A los niños menores de 11 años, los invita WAH.

Disponibles en www.wahshow.com o llamando (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h)

Contacto

Contacto: WAH SHOW MADRID

Número de contacto: 910736201