Weider Nutrition inicia una nueva etapa junto a SunWay Biotech y Bora Pharmaceuticals

Weider Nutrition celebra su 90 Aniversario - Weider

(Información remitida por la empresa firmante)

Weider Global Nutrition inicia una nueva etapa dentro del grupo empresarial formado por SunWay Biotech y Bora Pharmaceuticals, en una operación que refuerza la proyección internacional de la histórica marca de nutrición deportiva

Madrid, 14 de mayo de 2026.- La integración supone un paso estratégico para impulsar el crecimiento global de Weider, ampliar sus capacidades de innovación y seguir consolidando su presencia en mercados clave, manteniendo intactos los valores y la identidad que han definido a la compañía durante sus casi 90 años de trayectoria.



Desde la compañía destacamos que esta nueva etapa permitirá combinar la fortaleza comercial y el reconocimiento internacional de Weider con la experiencia científica y tecnológica de SunWay Biotech y Bora Pharmaceuticals, dos compañías especializadas en biotecnología, salud y nutrición avanzada.



La integración de Weider en SunWay Biotech y Bora Pharmaceuticals supone además el respaldo de dos compañías con una sólida trayectoria internacional en los sectores de la biotecnología, la salud y la innovación farmacéutica. Fundada en 2007, SunWay Biotech está especializada en tecnologías avanzadas de fermentación y desarrollo de ingredientes nutracéuticos respaldados por investigación científica. Por su parte, Bora Pharmaceuticals es un grupo farmacéutico internacional con presencia en más de 100 países y operaciones en Asia y Norteamérica, especializado en desarrollo y fabricación farmacéutica. La combinación de la experiencia científica de ambas compañías con el posicionamiento global de Weider permitirá impulsar nuevas oportunidades de innovación y crecimiento a largo plazo.



"Seguimos siendo Weider. Nuestra marca, nuestra filosofía y nuestro compromiso con la calidad permanecen intactos. Esta integración nos permitirá acelerar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación, manteniendo siempre el foco en nuestros consumidores y clientes", señalan desde la compañía.



Weider continuará operando con normalidad en todos sus mercados, incluido España, donde la compañía ha consolidado una fuerte evolución en los últimos años tanto en el canal especializado como en la distribución organizada. La filial española, con sede en Alcorcón (Madrid), mantendrá su actividad habitual y continuará desarrollando su estrategia comercial y de expansión.



La operación se enmarca en la apuesta de SunWay Biotech y Bora Pharmaceuticals por el segmento de nutrición y bienestar, un mercado con fuerte potencial de crecimiento y cada vez más vinculado a la investigación científica y al desarrollo de ingredientes funcionales de nueva generación.



Además de reforzar la presencia internacional de Weider, la integración abre la puerta al desarrollo de nuevas categorías y soluciones nutricionales respaldadas por innovación científica, manteniendo el posicionamiento histórico de la marca dentro del sector de la nutrición deportiva y el bienestar.



Fundada por Joe Weider y considerada una de las marcas pioneras de la nutrición deportiva moderna, Weider afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo a nivel global y continuar acompañando a millones de consumidores con productos de alta calidad.



'Weider sigue siendo Weider. Y esto no ha hecho más que empezar'.

Contacto

Emisor: Weider Nutrition

Nombre contacto: Alejandra Paniagua Barba

Descripción contacto: Brand Manager, Weider Nutrition

Teléfono de contacto: 677210399