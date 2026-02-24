wienerberger refuerza su negocio de soluciones para reformas con la adquisición de Italcer

Wienerberger refuerza su negocio con la adquisición de Italcer - WIENERBERGER

Madrid, 24 de febrero de 2026.- wienerberger ha firmado un acuerdo para adquirir el grupo Italcer, un productor líder de soluciones cerámicas de primera clase para suelos, paredes y fachadas, con plantas de producción en Italia y España y con una orientación a la exportación. La adquisición refuerza la posición de wienerberger en el segmento creciente de las reformas; sirve como una nueva plataforma de crecimiento y se espera que aporte, a medio plazo, más de 100 millones de euros al grupo EBITDA

En el año financiero 2025, wienerberger volvió a demostrar la fortaleza de su modelo de negocio en un entorno macroeconómico complicado. A pesar de una caída brusca de la construcción residencial de obra nueva en la mayoría de los mercados europeos y norteamericanos, el grupo ha aumentado sus ingresos hasta los 4600 millones de euros (4500 millones en 2024), y ha conseguido los beneficios previstos con un EBITDA operativo de 754 millones de euros (2024: 760 millones de euros) y un margen del 16,5 % (2024: 16,8 %).

Los beneficios después de impuestos se han multiplicado por dos, hasta alcanzar los 168 millones de euros (2024: 84 millones de euros), en tanto que las ganancias por acción aumentaron de forma significativa, de 0,72 € en 2024 a 1,52 € en 2025. El flujo de caja libre alcanzó el segundo máximo histórico de la empresa, situándose en 474 millones de euros, frente a los 417 millones del año anterior.

Apoyado por los mercados estables de la construcción de infraestructuras y tejados, así como una estricta disciplina de costes, wienerberger redujo aún más su deuda neta y mejoró su índice de apalancamiento a 2,2 al cierre del ejercicio de 2025 (2024: 2,3). En el informe de cierre de 2025 se puede encontrar información ampliada: Resultados al día.

Perspectivas de 2026: resiliencia y crecimiento disciplinado

En 2026, wienerberger cree que seguirá habiendo una inestabilidad geopolítica y una volatilidad macroeconómica sostenida, sin indicios de recuperación estructural en la construcción residencial nueva ni una recuperación global del mercado. En este contexto, el Grupo prevé una ligera mejora del EBITDA operativo hasta aproximadamente 760 millones de euros en el ejercicio 2026 (2025: 754 millones de euros). Sin embargo, el primer semestre de 2026 se verá especialmente afectado por el invierno extremadamente largo y frío en todos los mercados. wienerberger espera una correspondiente recuperación de los mercados a partir del verano de 2026. Esta evolución estará respaldada por efectos impulsados por el mercado, compensaciones por inflación y la continua ejecución del programa "Fit for Growth", parcialmente compensados por efectos extraordinarios relacionados con el tipo de cambio y la energía.

De forma estratégica, wienerberger se centrará en tres prioridades clave en 2026: obtener resultados por encima del mercado, generar flujo de caja libre y ampliar su base de ganancias. Este enfoque disciplinado destaca el compromiso del grupo con el crecimiento orgánico, la creación de valor y la rentabilidad sostenible, a pesar de las condiciones difíciles del mercado.

El próximo paso en la estrategia de crecimiento: reforzar las soluciones para reformas a través de Italcer

wienerberger ha firmado un acuerdo para adquirir el grupo Italcer, un productor de soluciones cerámicas que opera a nivel global, con centros de fabricación en Italia y España.

Italcer es un especialista multimarca centrado en los segmentos prémium y lujo, que genera unos ingresos anuales cercanos a los 350 millones de euros. La transacción es plenamente positiva en términos del valor que aporta, y está respaldada por el fuerte margen de EBITDA de Italcer, superior al 20 %.

Italcer adopta prácticas de sostenibilidad líderes en el sector, y fue el primer productor europeo de baldosas para suelo y pared que tuvo su primer horno 100 % eléctrico. Esto cuadra perfectamente con los esfuerzos que está haciendo wienerberger para descarbonizar la industria de la construcción, como pone de manifiesto el encargo del primer horno eléctrico del mundo para la fabricación de ladrillos en Uttendorf, Austria, de noviembre de 2024.

wienerberger refuerza las soluciones para las reformas

Esta transacción va a ampliar la cartera de wienerberger hacia el mercado de sistemas de fachadas prémium, un mercado muy atractivo, a la par que refuerza su posición en el segmento europeo de las reformas, lo que se enmarca perfectamente en su estrategia de diversificación, ofrece unas sinergias operativas y de sostenibilidad claras, y viene con un perfil financiero muy atractivo.

Para wienerberger, la adquisición de Italcer complementa su negocio existente y ofrece oportunidades de crecimiento únicas, sobre todo en el ámbito de las reformas, donde se ve un aumento de la demanda en este momento. Como parte de esta estrategia de crecimiento mediante un aporte de valor añadido, wienerberger ha ido reforzando continuamente su posición en este ámbito a través de adquisiciones muy dirigidas, como la absorción de Terreal, en el sector de la construcción de tejados, en 2024. La adquisición de Italcer constituye el siguiente paso de wienerberger en el marco de la ejecución de su estrategia, ya que sus soluciones cerámicas de gama alta permiten a la empresa ampliar su cobertura de la cadena de valor de los materiales de construcción.

Bien posicionados para capturar la recuperación del mercado

En el medio a largo plazo, esta transacción y, en particular, la cartera de Italcer de aplicaciones para fachadas, permitirá a wienerberger satisfacer la creciente demanda de soluciones para todos los revestimientos de los edificios, cuando el mercado empiece a recuperarse.

Como especialista global multimarca, Italcer genera el 75 % de sus ingresos a nivel internacional, y ofrece una cartera muy variada de soluciones cerámicas de gama alta, que abarca de azulejos extrapequeños hasta losas de gran tamaño, a mercados de todo el mundo. Por eso, encaja perfectamente en la estrategia de wienerberger de liderar las dinámicas cambiantes del mercado. Este enfoque ha permitido que ambas empresas ofrezcan resultados muy sólidos en sus operaciones internacionales, a pesar de las dificultadas macroeconómicas globales.

Heimo Scheuch, consejero delegado de wienerberger, afirma: "wienerberger tiene una estrategia de crecimiento clara, donde aumentamos proactivamente nuestra exposición a los mercados en crecimiento. La adquisición de Italcer respaldará esta estrategia, al ampliar nuestra oferta en los segmentos de las reformas y obra nueva, y mejorando nuestra oferta de soluciones para el conjunto de revestimientos de edificios, sobre todo en el mercado de soluciones de ladrillo visto. Por otra parte, las innovaciones de Italcer en el sector de la cerámica contribuirán de forma activa a la consecución de nuestro objetivo de liderar el cambio ecológico en la industria del sector y ayudará a dar forma a un futuro sostenible para las futuras generaciones".

Graziano Verdi, consejero delegado del grupo Italcer, afirma: "Nuestra estrategia proactiva nos ha aportado resiliencia en unas condiciones económicas globales muy complicadas, lo cual es una de las similitudes que tenemos con wienerberger. También compartimos el objetivo de impulsar una transformación sostenible de la industria de la construcción, y nuestras carteras se complementan entre sí, lo que permite crear nuevas soluciones holísticas para la construcción".

