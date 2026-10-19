WINEMAD 2027 refuerza su apuesta por el canal HORECA para acercar el vino a los nuevos hábitos de consumo

Numerosos compradores internacionales en la Feria WineMad - WineMad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.-

El encuentro profesional potenciará la conexión entre bodegas, distribuidores, sumilleres y profesionales de la hostelería a través de un programa específico de actividades

El canal HORECA será uno de los grandes ejes de WINEMAD - INTERNATIONAL WINE FAIR 2027, que se celebrará los días 15, 16 y 17 de marzo de 2027 en IFEMA Madrid. La feria reforzará la conexión entre bodegas y profesionales de la restauración, la hostelería y la distribución, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio y facilitar que nuevos vinos lleguen a restaurantes, hoteles y otros espacios de consumo, consiguiendo alianzas reales y mejorando sus cartas de vino.



La apuesta por HORECA responde a uno de los principales retos que afronta actualmente el sector vitivinícola: conectar con los nuevos hábitos de consumo y recuperar protagonismo en los espacios donde el consumidor descubre y elige el vino.



Restaurantes, hoteles, bares, sumilleres, distribuidores y tiendas especializadas son un canal estratégico no solo para vender vino, sino también para recomendarlo y darlo a conocer. Una presencia en una carta, una recomendación, una cata, un maridaje o la explicación de un sumiller pueden ser la puerta de entrada para descubrir una bodega, una variedad o un territorio.



El calendario de WINEMAD 2027 también responde a esta apuesta por el canal HORECA. El encuentro comenzará el lunes, 15 de marzo, una configuración que busca facilitar la asistencia de profesionales de la hostelería y la restauración y favorecer su participación en las distintas actividades y encuentros de negocio.



Vino, gastronomía y territorio

WINEMAD 2027 quiere reforzar la conexión entre vino, gastronomía y territorio, ofreciendo a bodegas, denominaciones de origen, instituciones y comunidades autónomas la posibilidad de desarrollar acciones específicas dirigidas a los profesionales Horeca.



La programación contemplará diferentes formatos profesionales, entre ellos catas maridadas, presentaciones de producto, actividades vinculadas a variedades autóctonas y denominaciones de origen, propuestas gastronómicas y territoriales, campañas de promoción y acciones relacionadas con el enoturismo.



Estas actividades estarán dirigidas a públicos profesionales y se diseñarán junto a los participantes para responder a los objetivos y necesidades de cada propuesta.



WINEMAD quiere que estas acciones vayan más allá de la degustación y sirvan para presentar vinos, explicar qué hay detrás de cada proyecto, dar a conocer territorios y generar nuevas relaciones profesionales.



Una oportunidad para mostrar lo que hace diferente a cada territorio

La apuesta por HORECA permitirá también dar visibilidad a uno de los grandes activos del vino español: su diversidad.



Variedades autóctonas, denominaciones de origen, proyectos singulares, nuevas propuestas gastronómicas o iniciativas de enoturismo podrán encontrar en WINEMAD un espacio para presentarse ante profesionales y explicar qué hay detrás de cada vino y cada territorio.



WINEMAD quiere convertir Madrid en un punto de conexión entre las regiones productoras y los profesionales nacionales e internacionales de la gastronomía y la hostelería.



Con esta apuesta, WINEMAD 2027 quiere consolidar el canal HORECA como uno de los principales espacios de conexión entre el vino y el consumidor, reforzando el papel de la gastronomía como vía de descubrimiento, prescripción y promoción de los vinos y territorios productores.

Emisor: WineMad



Contacto

Nombre contacto: Camba

Descripción contacto: Camba Comuniación

Teléfono de contacto: 609172816