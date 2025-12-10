WINEMAD impulsa la distribución, las ventas en el exterior y la digitalización del sector del vino

Feria Internacional del Vino - WINEMAD

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de diciembre de 2025.

Madrid se convertirá del 27 al 29 de mayo de 2026 en el gran punto de encuentro profesional del sector vitivinícola con la celebración de WINEMAD – Madrid International Wine Fair, una nueva feria diseñada para ofrecer soluciones reales a los principales desafíos del vino: mejorar la distribución, acelerar la internacionalización y acompañar en la transformación digital del sector.

A falta de seis meses para su celebración, se tiene ya confirmada la presencia de prácticamente todas las denominaciones de origen del país amparando a sus bodegas inscritas.

Por otro lado, tras una selección exhaustiva, con el objetivo de que acudan no menos de los 350 distribuidores nacionales e internacionales más importantes del sector de los 22 países más interesados en el vino español, WINEMAD cuenta ya con la confirmación de 98 distribuidores, procedentes de 41 países, un indicador claro del interés del mercado por un evento creado para conectar oferta y demanda de forma directa, eficiente y orientada al negocio.

Impulso a la distribución y al acceso a nuevos canales comerciales

El gran reto del sector no está en producir, sino en vender y distribuir. Aunque España produce vinos altamente competitivos y de excelente calidad, muchas bodegas, especialmente pequeñas y medianas, encuentran obstáculos para acceder a distribuidores y mercados donde su producto puede funcionar mejor.

Las bodegas necesitan un acceso más directo a los distribuidores, sin intermediarios que encarecen y frenan el proceso.

WINEMAD abordará este problema a través de:

Un programa muy ambicioso de Hosted Buyer con distribuidores internacionales seleccionados, garantizando reuniones de negocio reales y orientadas a resultados.

con distribuidores internacionales seleccionados, garantizando y orientadas a resultados. Un equipo dedicado exclusivamente a ayudar en la gestión de la Agenda profesionalizada de encuentros , que permitirá a las bodegas acceder a compradores estratégicos sin intermediarios y sin visitas fallidas.

, que permitirá a las bodegas acceder a compradores estratégicos sin intermediarios y sin visitas fallidas. Una asistencia de mas de 4.000 visitantes profesionales de canal horeca, grandes superficies, restauradores, sumilleres, etc. como consumidores finales, público objetivo de las bodegas

de canal horeca, grandes superficies, restauradores, sumilleres, etc. como consumidores finales, público objetivo de las bodegas Un entorno ferial centrado exclusivamente en el negocio, con actividades diseñadas para facilitar ventas y acuerdos comerciales.

Internacionalización con valor, no solo con volumen

La demanda del mercado interior no es capaz de absorber toda la oferta, así que internacionalizar ya no es una opción: es una necesidad clara. Aunque España exporta mucho vino en volumen, no lo hace en el mismo nivel en valor. El sector necesita presencia estable en mercados estratégicos de alto valor añadido y herramientas para posicionarse mejor.

En este sentido, WINEMAD ofrecerá:

Contacto directo con importadores y distribuidores de mercados estratégicos, seleccionados por tipología de vino y demanda real.

de mercados estratégicos, seleccionados por tipología de vino y demanda real. Espacios de análisis y formación sobre tendencias internacionales, preferencias de consumo y oportunidades por país.

sobre tendencias internacionales, preferencias de consumo y oportunidades por país. Un escenario en el que las bodegas presenten sus vinos a profesionales que deciden compras a escala global.

Tecnología e IA aplicadas a la estrategia comercial del vino

La tecnología está abriendo una oportunidad enorme en el aspecto comercial: permite ordenar mejor los procesos de venta, conocer qué mercados funcionan, elegir precios y canales con datos reales y prever tendencias gracias a la IA. Sin embargo, a muchos productores les está costando adaptarse a este cambio. En este sentido, WINEMAD se posiciona como un acelerador del cambio mediante herramientas digitales y espacios formativos sobre inteligencia artificial aplicada al marketing y a la distribución del vino.

Un nuevo modelo ferial que fortalece la cultura del vino y maximiza resultados

WINEMAD apuesta por un formato ferial moderno, eficaz y orientado al retorno real. Frente a los modelos tradicionales, propone:

Reuniones programadas, no visitas aleatorias.

Distribuidores verificados, no tráfico generalista.

Resultados medibles, no impactos intangibles.

Un enfoque 100% profesional, centrado en negocio, conexión y crecimiento internacional.

A ello se suma TASTE MADRID, el programa previo que acercará la cultura del vino a la ciudad a través de restaurantes, hoteles y espacios gastronómicos y culturales, reforzando la relación entre el vino, la gastronomía y la sociedad.

WINEMAD no es solo una feria: es una herramienta estratégica para aumentar la competitividad del vino español, ampliando mercados, acelerando la digitalización y reforzando su valor cultural y comercial. La cita tendrá lugar del 27 al 29 de mayo de 2026 en IFEMA Madrid.