Workcenter amplía su campaña de vuelta al cole 2026 con reparto en minutos a través de Glovo y Uber - Workcenter

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- Workcenter amplía a su campaña, la entrega inmediata a través de Glovo y Uber, dos de las plataformas de quick commerce más utilizadas en España. La compañía pone así a disposición de estudiantes, familias y profesionales una selección de su oferta de vuelta al cole con reparto en minutos desde sus tiendas físicas de Madrid y Barcelona, sin necesidad de desplazarse.

La inmediatez como respuesta a la última hora

La incorporación de los productos de la campaña a Glovo y Uber responde a una necesidad muy concreta de estos días: la compra de última hora. Un cuaderno olvidado la noche antes de empezar las clases, unos auriculares que se estropean el mismo día de una reunión importante o una agenda que hace falta para el primer día de curso son situaciones donde la rapidez de entrega pesa tanto como el propio producto.

A través de estas aplicaciones, los usuarios pueden pedir parte del catálogo de la campaña VAC, entre otros, el teclado Bluetooth Trust Basics, el ratón inalámbrico Trust Primo y los auriculares Bluetooth Belkin para el puesto de trabajo, o el cuaderno Carchivo Ingeniox A5, los marcadores Stabilo Boss Original y la botella reutilizable Chilly's para la universidad, y recibirlo en el mismo tramo horario del pedido.

El segmento escolar también está presente en esta modalidad de entrega rápida, con referencias como la agenda semanal Mr. Wonderful 2026-2027, el estuche de silicona APLI Nordik Pastel y los rotuladores Carioca Jumbo Washable, pensados para las familias que resuelven en el último momento la lista de material de sus hijos.

Tiendas físicas como centro logístico de la entrega rápida.

Los pedidos realizados a través de Glovo y Uber se preparan y despachan directamente desde las tiendas físicas de Workcenter en Madrid y Barcelona, que actúan como punto logístico de esta modalidad de entrega inmediata. Esta operativa permite mantener el mismo surtido que en el punto de venta físico, sin depender de un almacén centralizado ni de plazos de envío tradicionales.

Con la incorporación de los productos, Workcenter refuerza el planteamiento de su campaña VAC: acompañar a cada perfil de comprador —oficina, universidad y colegio— no solo con el producto adecuado, sino también con el canal de entrega que mejor se ajusta a cada momento del regreso a la rutina.

Los productos de esta campaña se pueden conseguir a través de Glovo y Uber. Más información en la web oficial de Workcenter.

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