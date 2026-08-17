Workcenter presenta su campaña Vuelta al Cole 2026 con tecnología, papelería y material escolar - WORKCENTER

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía reúne una amplia selección de productos para estudiantes, familias y profesionales, disponible exclusivamente en sus tiendas físicas.

Madrid, 17 de agosto de 2026.- Workcenter ha presentado su campaña Vuelta al Cole 2026, una propuesta que reúne tecnología, papelería, material escolar y accesorios de organización pensados para afrontar con éxito el inicio del nuevo curso. La selección estará disponible exclusivamente en las tiendas físicas de la compañía y responde a las necesidades de estudiantes, docentes, familias y profesionales que preparan su vuelta a las aulas, la universidad o la oficina.

La campaña combina productos de primeras marcas con soluciones prácticas para el día a día, apostando por un equilibrio entre funcionalidad, diseño y calidad. Desde accesorios tecnológicos hasta artículos de escritura, organización y material escolar, la propuesta busca ofrecer todo lo necesario para comenzar el curso con un espacio de estudio o trabajo mejor equipado.

Entre las novedades destacan los accesorios tecnológicos orientados a mejorar la comodidad y la movilidad en cualquier entorno. La selección incorpora el teclado Bluetooth Trust Basics, el ratón inalámbrico Trust Primo y los auriculares Bluetooth Belkin, dispositivos diseñados para crear puestos de trabajo más cómodos, ordenados y eficientes tanto en casa como en la oficina.

Junto a esta categoría, la campaña incluye una amplia oferta de papelería y productos de organización. Para estudiantes universitarios sobresalen referencias como el cuaderno Carchivo Ingeniox A5, los marcadores Stabilo Boss Original y la botella reutilizable Chilly's Serie 2, una combinación pensada para facilitar la organización, la toma de apuntes y el trabajo diario.

El segmento escolar también cobra protagonismo con productos diseñados para acompañar todo el curso académico, entre ellos la agenda semanal Mr. Wonderful 2026-2027, el estuche de silicona APLI Nordik Pastel y los rotuladores Carioca Jumbo Washable. La colección se completa con cuadernos, libretas, carpetas, archivadores, mochilas, escritura, manualidades y una amplia variedad de material escolar adaptado a todas las etapas educativas.

Con esta nueva campaña, Workcenter consolida su apuesta por ofrecer una experiencia de compra completa en torno a la vuelta al cole, reuniendo en un mismo espacio tecnología, papelería y material escolar con una selección de productos cuidadosamente escogida para facilitar el regreso a la rutina.

Además, las tiendas Workcenter de Barcelona están adheridas al programa VAL ESCOLAR, que ofrece un descuento de 60€ para material escolar a familias con hijos en Primaria o Secundaria en centros públicos o concertados. En Madrid, en nuestra tienda de Pozuelo, también se acepta la ayuda de 100€ del Ayuntamiento de Pozuelo para estudiantes de enseñanzas obligatorias y formación básica.

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