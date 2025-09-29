Worldline refuerza su presencia en Extremadura con soluciones de software y talento local

(Información remitida por la empresa firmante)

Cáceres, 29 de septiembre de 2025.-

Worldline Euronext: WLN], uno de los líderes mundiales en servicios de pagos y en soluciones digitales más allá de los pagos, estuvo presente en el evento Extremadura Digital Day el pasado día 27 de septiembre en el Complejo Cultural San Francisco en Cáceres

La compañía tecnológica apuesta por la comunidad autónoma desde 2018 con sede en Cáceres en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.



El Digital Competence Centre de Worldline, desarrolla soluciones innovadoras que combinan lo último en tecnología, creatividad y conocimiento del mercado, con un gran equipo, con capacidades tecnológicas múltiples, diferentes nacionalidades, con equipos diversos e inclusivos y en diferentes ubicaciones como Barcelona, Madrid y Cáceres. Hay que destacar también su capacidad para definir, diseñar y gestionar el ciclo completo de vida de los proyectos, utilizando metodologías ágiles como SCRUM y aplicando las mejores herramientas de la industria del software.



Worldline tuvo una participación destacada, tanto en el área de comunicaciones y ponencias como en el de exposición, donde estuvo presente con un stand.



Santi Ristol, Director del Digital Competence Centre de Worldline, participó en la bienvenida al evento EDD.



A destacar la ponencia que hicieron en el EDD Marina Delgado, QA Lead en Worldline y José Carlos Nevado, Scrum Master en Worldline con título "La anticultura de la urgencia: Cómo evitar el síndrome de la respuesta inmediata". En esta charla el foco fue uno de los hábitos más dañinos —y a menudo invisibles— de los entornos de trabajo: la cultura de la urgencia.



Demostraciones en directo

Worldline mostró en el stand del EDD alguna de sus últimas novedades en:



• Asistente virtual basado en IA para atender clientes (Retail, Fast food, Hoteles, Museos, etc.): Cómo hacer su pedido en el servicio de recogida en coche, hablando con un avatar.



• Chatbot basado en IA para comprar tickets de viaje online de forma intuitiva: Nuevo canal interactivo de comunicación digital para los pasajeros de tren, que utiliza la API de su sistema de información de venta de billetes.



• Solución basada en IA para automatizar la asignación de recursos y turnos con reglas complejas: Automatización de la asignación de recursos con reglas complejas con AI Generativa (Ej. asignación conductores de tren).





