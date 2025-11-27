XCharge se asocia con Electromin para impulsar la movilidad eléctrica en Oriente Medio

XCharge se asocia con Electromin - XCharge

Madrid, 27 de noviembre de 2025.-

XCharge Europe ("XCharge EU") y XCharge North America ("XCharge NA"), filiales del proveedor de soluciones de carga de alta potencia y con baterías integradas para vehículos eléctricos XCHG Limited (NASDAQ: XCH), han anunciado hoy una alianza estratégica con Electromin, el mayor operador de redes de carga de vehículos eléctricos de Arabia Saudí y distribuidor exclusivo de Volvo Cars en el Reino, para desplegar infraestructura de carga avanzada en todo el país.



Esta colaboración sitúa las innovadoras soluciones de carga con baterías integradas de XCharge en el centro de la ambiciosa iniciativa Vision 2030 de Arabia Saudí, que pretende alcanzar una adopción del 30 % de vehículos eléctricos en Riad para 2030 y lograr cero emisiones netas para 2060. La alianza supone un hito importante para acelerar la transición de la región hacia la movilidad sostenible, respondiendo especialmente a los retos críticos de infraestructura en ubicaciones con capacidad de red limitada.



Tecnología avanzada para lugares aislados y con baja potencia

En el centro del proyecto se encuentra el sistema GridLink de XCharge, que incorpora una batería patentada de 215 kWh capaz de proporcionar casi 200 kW de potencia de carga rápida de CC con un consumo de tan solo 44 kW de la red eléctrica. Su capacidad se puede ampliar a 430 kWh con una segunda batería, permitiendo que el cargador funcione de forma independiente durante cortes de luz y convirtiéndolo en una solución ideal para gasolineras, supermercados y ubicaciones remotas donde las conexiones convencionales a la red eléctrica resultarían demasiado costosas.



Electromin seleccionó a XCharge para este despliegue debido a la amplia experiencia de la compañía en el sector de la movilidad eléctrica -que abarca más de 10 años-, sus sólidas capacidades de I+D tanto en el desarrollo de hardware como de software y la funcionalidad única de GridLink para ofrecer una carga de alta potencia con requisitos mínimos de red.



GridLink también canaliza la energía solar directamente hacia la carga rápida de CC, ofreciendo una forma práctica de utilizar la generación in situ, mientras que su pantalla integrada de 55 pulgadas amplía las opciones de publicidad dinámica y optimiza la experiencia de usuario.



Soluciones integrales llave en mano y soporte técnico

En virtud del acuerdo, Electromin proporcionará soluciones integrales de movilidad eléctrica para la infraestructura de vehículos eléctricos, incluyendo instalación, puesta en marcha y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a clientes en toda Arabia Saudí. Esta colaboración aprovecha la posición de Electromin como parte del Grupo Petromin, una de las redes de movilidad y energía más consolidadas de Arabia Saudí, con cobertura nacional a través de miles de centros de servicio, estaciones de servicio y operaciones de flotas.



XCharge suministrará la tecnología de carga avanzada, la capacitación integral y el soporte técnico remoto continuo para asegurar que los equipos técnicos de Electromin puedan operar de forma autónoma manteniendo los más altos estándares de prestación de servicios.



XCharge opera en cerca de 25 países en todo el mundo. Oriente Medio representa una región de crecimiento estratégico donde se espera que la movilidad eléctrica se expanda significativamente en los próximos años, y la compañía está comprometida a impulsar este crecimiento a través de su innovadora tecnología de carga y un servicio optimizado para crear valor donde están sus clientes.



Avanzadas capacidades de seguridad y fiabilidad

El sistema GridLink de XCharge incorpora funciones de seguridad avanzadas especialmente relevantes para el mercado de Oriente Medio, ya que incluye un sistema de gestión térmica por refrigeración líquida que proporciona una superficie de disipación de calor 2,38 veces superior a la de los diseños estándar, proporcionando un funcionamiento estable incluso en condiciones ambientales extremas. Cada batería está equipada con cuatro sensores para la detección temprana de riesgos, sistemas de ventilación automatizados para la dispersión de gases inflamables y tecnología de extinción de incendios integrada para una mayor seguridad.



El sistema también soporta los más modernos estándares de comunicación, incluyendo OCPP 1.6J y 2.0.1, con conectividad a través de GSM, LTE o LAN, facilitando así una integración transparente con las plataformas de gestión de redes de carga existentes.



"La movilidad eléctrica se encuentra en una fase incipiente en Arabia Saudí, y Electromin está a la vanguardia del mercado y desea apoyar esta expansión en el Reino ofreciendo soluciones innovadoras en todas sus ubicaciones. La tecnología GridLink de XCharge, con su innovadora integración de baterías y su capacidad para proporcionar carga ultrarrápida con una mínima intervención de la red, nos permite acelerar significativamente nuestro cronograma de implementación, manteniendo a su vez los altos estándares de seguridad y fiabilidad", afirma Mowafak AlSaadi, director de Ventas y Marketing de Movilidad Eléctrica en Electromin.



"Nos enorgullece asociarnos con Electromin para llevar nuestra tecnología GridLink a Arabia Saudí en un momento crucial para la transformación energética del Reino", destaca Albina Iljasov, directora para Europa en XCharge EU. "Consideramos que Oriente Medio es una región donde la movilidad eléctrica experimentará un crecimiento exponencial en los próximos años, y estamos comprometidos a impulsarlo con una tecnología verdaderamente innovadora".



"Nuestro compromiso con la I+D, respaldado por un equipo de más de 80 profesionales, nos permite integrar las últimas tecnologías y estándares para Electromin, proporcionándoles soluciones personalizadas que incluyen la gestión inteligente del ecosistema energético y la optimización de la experiencia del usuario", concluye Javier Lázaro, director de Ventas de XCharge Europe.



