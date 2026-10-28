XCharge refuerza la recarga de los vehículos eléctricos con sus capacidades de servicio posventa en Europa

Cargadores XCharge - XCharge

(Información remitida por la empresa firmante)

Cerca del 85% de las incidencias de asistencia técnica pueden resolverse de forma remota, normalmente en el plazo de un día laborable. Diseñados para un mantenimiento eficiente, modelos como el nuevo C7 de 480 kW permiten a un solo técnico sustituir un módulo de potencia en 20 minutos y los filtros de aire en siete minutos, sin necesidad de herramientas específicas

Madrid, 28 de octubre de 2026.- La fiabilidad de la recarga de vehículos eléctricos no depende únicamente del hardware instalado in situ. También requiere conocimientos técnicos accesibles, piezas de recambio disponibles y un modelo de servicio que se adapte al negocio del operador.



XCharge aúna todos estos elementos a través de un ecosistema europeo de posventa que combina diagnóstico remoto, capacidades de servicio locales, formación práctica y cargadores diseñados para un mantenimiento sencillo.



Este enfoque ofrece flexibilidad a los operadores: pueden confiar en la asistencia técnica y la red de servicio de XCharge o desarrollar sus propias capacidades de mantenimiento certificadas, con acceso a formación, documentación y herramientas de diagnóstico. La asistencia más allá del período de garantía también puede ampliarse, con servicio remoto y suministro de piezas de recambio disponibles a través de contratos de servicio o acuerdos de pago por uso.



"La facilidad de mantenimiento no consiste sólo en llegar rápidamente a una instalación. Se trata de disponer de las herramientas de diagnóstico, las piezas adecuadas y un cargador cuyo mantenimiento sea sencillo", afirma Gilles Rodon, responsable de Asistencia Técnica y Servicio Posventa en XCharge Europe. "Trabajamos directamente con los responsables de producto y el departamento de I+D para convertir la experiencia sobre el terreno en mejoras prácticas para los operadores y los técnicos".



El equipo europeo de posventa de XCharge puede resolver cerca del 85% de las incidencias de asistencia de manera remota, normalmente en el plazo de un día laborable. Sus técnicos especializados analizan los registros y los códigos de error de los cargadores para determinar las medidas adecuadas, mientras que las herramientas web facilitan el diagnóstico a distancia, la configuración y las actualizaciones de firmware cuando el cliente autoriza el acceso. Si es necesaria una visita in situ, el diagnóstico remoto suele ayudar a identificar el componente de recambio necesario antes de que llegue el técnico.



Esa experiencia se ve respaldada por una infraestructura de repuestos en Madrid, Hamburgo e Italia, además de laboratorios técnicos en Madrid y Hamburgo. La planificación de los repuestos tiene en cuenta la base instalada del cliente, la cobertura geográfica, la accesibilidad a las instalaciones, la capacidad de almacenamiento local y los tiempos de respuesta requeridos. En España, XCharge combina su propio equipo técnico con cuatro socios de servicio principales. De hecho, el Centro XCharge de Madrid cuenta con un almacén de repuestos optimizado -con piezas clave para los modelos C6, C7, Net Zero y GridLink- que facilitará entregas en un plazo de 24 a 48 horas en toda la Península Ibérica.



"Una intervención eficaz comienza antes de que llegue el técnico", añade Rodon. "Identificar la posible avería de forma remota y preparar los repuestos necesarios nos ayuda a repetir visitas innecesarias. Y disponer de stock local resulta esencial para que ese enfoque funcione".



El nuevo cargador C7 de 480 kW de XCharge es un ejemplo de cómo el diseño del producto puede simplificar las tareas de mantenimiento: un técnico puede sustituir un módulo de potencia en 20 minutos, mientras que los filtros de aire se pueden cambiar en siete minutos sin necesidad de herramientas específicas. Estas características hacen que el mantenimiento rutinario y la sustitución de componentes resulten más prácticos a medida que los operadores amplían sus redes de recarga.



La modularidad también ayuda a mantener la disponibilidad de la recarga cuando falla un módulo de potencia. En la configuración de 480 kW del C7, doce módulos independientes de 40 kW funcionan conjuntamente: si un módulo deja de estar disponible, los restantes pueden seguir suministrando hasta 440 kW mientras se resuelve el problema.



XCharge también facilita la gestión de piezas de recambio mediante listas de piezas específicas para cada cliente, documentación ilustrada de los componentes y kits empaquetados individualmente con códigos QR para garantizar su correcta identificación y trazabilidad. Una plataforma central de gestión de incidencias realiza un seguimiento de las solicitudes de asistencia y de los envíos de piezas de recambio, mientras que los módulos de autoaprendizaje proporcionan procedimientos operativos estándar, firmware y orientación técnica.



XCharge Academy combina el aprendizaje en línea con formación práctica e impartida por instructores, y abarca áreas como la seguridad, la puesta en servicio, el hardware, el software y el mantenimiento. Existen módulos formativos específicos para el servicio de campo y la asistencia de segundo nivel, con programas disponibles en cinco idiomas. Los técnicos de los clientes y los partners de servicio de XCharge pueden así obtener la certificación necesaria.



"Los clientes son los propietarios de sus cargadores, por lo que deben poder elegir cómo se mantienen. Nuestra función es proporcionarles la formación, las herramientas y el soporte técnico que necesitan, tanto si recurren a sus propios técnicos certificados como si trabajan con nuestra red de servicio", concluye Rodon.



Además de la asistencia en garantía, XCharge ofrece servicios que pueden incluirse en acuerdos de nivel de servicio personalizados o contratarse mediante pago por uso. Las opciones incluyen ampliaciones de garantía, puesta en marcha, mantenimiento preventivo, asistencia adicional a distancia e in situ, así como formación en sus laboratorios o en las instalaciones del cliente. XCharge también está diseñando capacidades de mantenimiento predictivo, con planes para integrar inteligencia artificial que ayude a anticipar el desgaste de los componentes y las necesidades de mantenimiento.



Por su parte y como concluye Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe, "un cargador que no está disponible supone una oportunidad perdida para los operadores y una frustración para los conductores. Nuestro ecosistema de posventa, que abarca desde la asistencia remota hasta el stock local y los diseños de fácil mantenimiento, está pensado para mantener todos los cargadores en funcionamiento y que cada operador tenga el control".

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