Ya está disponible un test gratuito para medir el nivel de ciberseguridad empresarial

Madrid, 10 de septiembre de 2025.-

En un entorno empresarial donde la digitalización ha dejado de ser una opción para convertirse en el núcleo de la operativa, la ciberseguridad se erige como un pilar fundamental para la supervivencia y competitividad. Sin embargo, una gran parte del tejido empresarial español, especialmente las pymes, opera con una peligrosa falta de visibilidad sobre su verdadera postura de seguridad. Para abordar esta brecha de conocimiento, la firma de ciberseguridad española Minery Report ha anunciado el lanzamiento de una herramienta de autodiagnóstico online, anónima y gratuita, diseñada para que cualquier organización pueda obtener una evaluación clara y rápida de su nivel de madurez en ciberseguridad.

La iniciativa surge como respuesta a una realidad observada en el sector: la mayoría de los incidentes de seguridad exitosos no se deben a técnicas de ataque extremadamente sofisticadas, sino a la explotación de vulnerabilidades básicas y a menudo desconocidas por la propia empresa. La falta de recursos o de personal técnico especializado provoca que muchas organizaciones naveguen a ciegas, sin un mapa claro de sus puntos débiles.

El objetivo de la herramienta, según explica la propia firma, es derribar la primera y más grande barrera de la ciberseguridad: el desconocimiento. Muchos directivos y responsables de negocio a menudo no toman medidas, no por falta de voluntad, sino por la percepción de que el problema es demasiado vasto o técnico, lo que genera una parálisis a la hora de actuar. Esta herramienta se ha concebido como un punto de partida accesible; un mapa inicial que traduce la complejidad técnica a un formato de negocio comprensible para facilitar una conversación interna crucial sobre los riesgos reales y cómo gestionarlos de forma inteligente.

La evaluación como pilar de una estrategia proactiva

El paradigma de la ciberseguridad ha evolucionado de un modelo reactivo, centrado en la defensa del perímetro, a una estrategia proactiva basada en la evaluación y la mejora continua. Esperar a que un incidente ocurra para tomar medidas es una estrategia abocada al fracaso, con costes reputacionales, operativos y financieros que pueden ser devastadores. La evaluación periódica del estado de seguridad permite a las organizaciones adelantarse a los acontecimientos, identificando y mitigando las vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por actores maliciosos.

Una autoevaluación rigurosa proporciona el conocimiento necesario para asignar los recursos de forma eficiente. En lugar de realizar inversiones a ciegas en tecnología, un diagnóstico claro permite priorizar las áreas de mayor riesgo. Para una empresa, la brecha más crítica podría estar en la falta de una política de contraseñas robusta, mientras que para otra podría ser la escasa formación de sus empleados frente a ataques de phishing. Identificar estas debilidades es el primer paso para construir una defensa a medida, optimizando cada euro invertido.

Una herramienta de diagnóstico accesible e intuitiva

El test de ciberseguridad desarrollado por Minery Report ha sido diseñado para ser completado en menos de diez minutos por cualquier profesional, sin necesidad de conocimientos técnicos previos. A través de un cuestionario estructurado en torno a cinco pilares fundamentales de la seguridad empresarial, la herramienta guía al usuario por las áreas clave de su organización.

Estos cinco pilares analizados son:

Gestión de accesos y credenciales: Evalúa la robustez de las políticas de contraseñas y el control sobre quién accede a la información.

Seguridad de los puestos y dispositivos: Analiza la protección de los ordenadores, portátiles y móviles de la empresa.

Protección del correo y navegación: Mide las defensas contra las principales vías de entrada de amenazas como el phishing y el malware.

Cultura y concienciación del equipo: Examina el nivel de preparación del factor humano, el eslabón más crítico de la cadena.

Continuidad del negocio y respuesta: Valora la capacidad de la empresa para recuperarse ante un posible incidente grave.

Al finalizar el test, la plataforma genera de forma inmediata un informe visual y fácil de interpretar. Este informe no solo ofrece una puntuación global sobre el nivel de madurez de la empresa, sino que también proporciona un desglose por cada una de las áreas evaluadas. Esto permite identificar rápidamente dónde se encuentran las mayores carencias y dónde se deben centrar los esfuerzos de mejora.

Con esta iniciativa, Minery Report refuerza su compromiso con la democratización de la ciberseguridad, ofreciendo al tejido empresarial una herramienta de valor que sirve como catalizador para fomentar una cultura de la prevención. En un panorama digital donde la anticipación es la mejor defensa, conocerse a uno mismo es el primer paso para construir una fortaleza digital sólida y resiliente.

