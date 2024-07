Zoho anuncia novedades, actualizaciones estratégicas y mejoras en muchas de sus soluciones

Zoho CRM for Everyone

La compañía ha presentado actualizaciones en sus herramientas de colaboración, además de CRM For Everyone para democratizar el uso de CRM, entre otras novedades

Valencia, 29 de julio de 2024.- Zoho Corporation, compañía global líder en tecnología, ha presentado Zoho CRM for Everyone, un nuevo conjunto de capacidades destinadas a democratizar el CRM para todos los equipos involucrados en actividades de operaciones con clientes. Las nuevas funcionalidades mejoran la visibilidad para todas las partes interesadas en el customer journey, mejoran la coordinación, reducen el tiempo de respuesta y mejoran la calidad de la experiencia del cliente (CX).



Zoho ha anunciado amplias actualizaciones en su portfolio de herramientas de colaboración para acelerar el impulso en esta era de trabajo flexible y asíncrono. Tras un espectacular crecimiento del 78% proveniente principalmente de migraciones de sus principales competidores hacia las soluciones de colaboración de Zoho, la compañía está impulsando nuevas funcionalidades basadas en la IA, automatizaciones de flujos de trabajo y especificaciones ad’hoc para cada sector en sus principales herramientas de colaboración. Juntos, todos estos avances promueven la gestión unificada de proyectos y apoyan la colaboración asíncrona productiva para empresas globales cuyos empleados, clientes y socios operan en diferentes horarios. Así, Zoho presenta nuevas capacidades en cuatro herramientas básicas de colaboración: Zoho Projects, Zoho Notebook, Zoho WorkDrive y Zoho Sign.



Por otro lado, Zoho ha presentado mejoras en Catalyst by Zoho, la plataforma de código profesional diseñada para ayudar a los desarrolladores a crear, probar y lanzar rápidamente aplicaciones full-stack listas para su uso, ahora más rápida y personalizable. Además, la compañía ha lanzado Zoho Apptics, una solución de analítica que se integra en los flujos de trabajo de desarrollo ya existentes, permitiendo a las empresas crear hojas de ruta basadas en datos. Al unificar estos servicios de código profesional end-to-end, Zoho cambia la forma en que se crean y analizan las aplicaciones en el panorama digital actual. Ahora la plataforma reduce el tiempo hasta la comercialización y maximiza la productividad, al tiempo que garantiza que los datos de los usuarios permanecen seguros y cumplen la normativa. Desde el concepto hasta el código y la analítica, la nueva versión de Catalyst y la solución Apptics centrada en la privacidad trabajan mano a mano para ofrecer una experiencia inigualable al desarrollador y aumentar la agilidad organizativa.



Por último, Zoho incorpora nuevas medidas de protección en su paquete de seguridad que proporciona a las empresas el más alto nivel de protección contra el rastreo, las intrusiones y los ataques, sin sacrificar la productividad de los empleados o de la organización. Para ayudar a las empresas a defenderse contra las crecientes amenazas, el paquete de Zoho incluye un navegador que da prioridad a la privacidad (Ulaa), una plataforma de gestión de identidad y acceso (Identity Access Management, IAM, por sus siglas en inglés) para los empleados (Directory), un autenticador multifactor (OneAuth), así como un gestor de contraseñas seguro (Vault). Este paquete no se parece a ninguna solución del mercado, ya que ofrece soluciones de seguridad de primer nivel junto con un navegador que da prioridad a la privacidad, lo que proporciona a los usuarios una capa adicional de seguridad frente a la vigilancia y el rastreo.



