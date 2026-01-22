Repara tu Deuda Abogados cancela 3.704.002 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu deuda abogados

Madrid, 21 de enero

14 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Madrid

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 3.704.002 euros de deuda en Madrid. Se trata de 14 nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en Madrid.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos concursados son las siguientes:

1) Una mujer de Alcorcón ha cancelado 1.734.744 euros. Su estado de insolvencia se originó al ser avalista de varios préstamos solicitados para obtener liquidez y para hacer frente a la crisis financiera. Desafortunadamente, su negocio no generó la rentabilidad deseada, por lo que se vio en la necesidad de solicitar otros créditos para el pago de los proveedores y para los recibos propios. Todas estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para asumir esos créditos ni sus necesidades familiares, solicitara más para cubrir la financiación anterior. Acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento.

2) Un vecino de Colmenar Viejo ha dicho adiós a una deuda de 46.369 euros. El exonerado necesitó proporcionar ayuda tanto económica como alimentaria a miembros de su familia. Esto implicó que recurriera a entidades financieras que ofrecían inmediatez en la disposición del crédito. El concursado estaba desempleado. Para evitar impagos que le supusieran inconvenientes económicos, solicitó préstamos personales. Con posterioridad, cuando por fin le ofrecieron un empleo, aprovechó para volver a recurrir a financiación externa para cubrir las cuotas impagadas que no había podido con su sueldo a causa de los intereses de demora generados. Cuando ganó estabilidad en su actual trabajo, todos sus esfuerzos económicos fueron para pagar a sus acreedores, Sin embargo, por más que intentaba conseguir ingresos haciendo horas extras, no lo logró.

3) Otra mujer, en este caso de Villaviciosa de Odón, se ha liberado de una cantidad de 1.094.176 euros. La deudora avaló los préstamos solicitados para la empresa de sus padres. Es importante destacar que nunca fue representante ni empleada de dicha empresa. Lamentablemente, esta no generó los ingresos suficientes para cubrir sus responsabilidades financieras, lo que llevó al cierre. Aunque parte de las deudas se liquidaron mediante ejecuciones hipotecarias, los acreedores aún reclamaban los saldos diferenciales. Los ingresos mínimos de la nómina de la parte deudora no han sido suficientes para hacer frente a su responsabilidad como avalista, lo que ha resultado en un endeudamiento inasumible.

4) De San Sebastián de los Reyes es un hombre exonerado de 204.737 euros. El concursado compró la vivienda habitual, para la que necesitó préstamos hipotecarios. Estuvo pagando mucho tiempo hasta que no pudo más debido a los altos intereses y el nacimiento de su hija, lo que provocó un aumento considerable de los gastos mensuales. A los pocos años, inició los trámites para separarse de su actual pareja, con los consiguientes gastos del divorcio y los honorarios de los abogados.

5) 27.373 euros es la cantidad que debía un hombre de Parla. Su insolvencia se originó tras la adquisición de tarjetas de crédito de diferentes entidades financieras por un problema de salud. Por otra parte, otros créditos fueron utilizados para cubrir gastos básicos de necesidades esenciales y la compra de electrodomésticos para la vivienda. La mayoría de sus trabajos eran temporales y a tiempo parcial, repercutiendo esta circunstancia en su economía.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Repara tu Deuda Abogados comenzó en septiembre de ese mismo año su labor de ayuda a personas en estado de insolvencia. Ha logrado en este tiempo alcanzar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

