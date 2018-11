La 124.ª Feria de Cantón registra una facturación de 29.800 millones de dólares y acoge a más de 70.000 compradores

Publicado 13/11/2018 14:50:10 CET

- La 124.ª Feria de Cantón registra una facturación de 29.800 millones de dólares y acoge a más de 70.000 nuevos compradores

GUANGZHOU, China, 13 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- La 124.ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón o "la Feria") ha concluido registrando un crecimiento notable en los pedidos de importación de los países pertenecientes a la iniciativa china "Cinturón y Ruta de la Seda". La facturación total de las exportaciones alcanzó los 206.500 millones de yuanes (29.800 millones de dólares), con 77.733 nuevos compradores que asistieron a la Feria, lo que supone un salto del 2,34%, mientras que los compradores de los países y regiones del "Cinturón y Ruta de la Seda" crecieron un 0,16% hasta alcanzar los 84.578.

La Feria acogió un total de 189.812 compradores de 215 países y regiones, mientras que siete de los diez principales compradores fueron países y regiones pertenecientes a la iniciativa "Cinturón y Ruta de la Seda", como la India y Rusia. Los pedidos de exportación de esos países y regiones aumentaron un 2,7% hasta alcanzar la cifra de 9630 millones de dólares, lo que representa el 32,3% del valor total de los pedidos registrados, lo que se traduce en un aumento interanual del 2,7%.

Xu Bing, subdirector general del Centro de Comercio Exterior de China, declaró que "el creciente número de compradores de países en vías de desarrollo y mercados emergentes presentes en la Feria es el reflejo de la estructura optimizada y de la calidad cada vez mayor de dichos compradores". Una base de compradores internacionales diversificada puede ayudar a las empresas a consolidar eficientemente los mercados tradicionales, explorar mercados emergentes y otros potenciales, así como a optimizar su disposición en el mercado internacional.

El volumen de ventas de maquinaria y productos electrónicos alcanzó los 16.187 millones de dólares, mientras que el de los productos para la industria ligera alcanzó los 7299 millones de dólares y el de los textiles y las prendas alcanzó los 1514 millones de dólares.

Los compradores de los sectores de electrónica y electrodomésticos representaron el 40,2% del total de los asistentes. Los compradores en busca de bienes de consumo representaron el 31,3% del total. Los compradores de decoraciones para el hogar, regalos y maquinaria representaron el 28,28%, 26,82% y 26,37%, respectivamente.

110 de los 250 minoristas más importantes del mundo participaron en la Feria, con 9 de ellos entre los 10 primeros en asistencia, incluidos Wal-Mart, Costco, Kroger, Schwartz, Carrefour, Home Depot, Wallgreens, Amazon y Aldi. Entre los compradores que participaron en el servicio de aprovisionamiento para multinacionales se encontraban US Harbor Freight, Staples, Lifetime Brands, KESKO Group, Auchan y Lock & Lock Co., Ltd.

Acerca de la Feria de Cantón

La Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como la "Feria de Cantón", se celebra dos veces al año en Guangzhou, cada primavera y otoño. Creada en 1957, la Feria es una exposición integral con la mayor trayectoria, el más alto nivel, la mayor escala y la mayor cantidad de productos, así como la más amplia distribución de compradores globales y el más alto volumen de movimiento comercial de China.

