La tercera fase de la 140ª Feria de Cantón destaca las innovaciones inteligentes en el sector sanitario para una vida mejor

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- La fase 3 de la 140ª Feria de Cantón, celebrada del 31 de octubre al 4 de noviembre, se centró en el tema "Una vida mejor". Como la salud sigue siendo fundamental para conseguir una alta calidad de vida, la Zona de Salud Inteligente se ha convertido en un punto de referencia para los compradores que buscan soluciones que mejoren la atención médica y el bienestar.

Un amplio abanico de innovaciones en salud: desde la precisión clínica hasta el cuidado diario

La Zona de Salud Inteligente presenta una gama de productos completa que conectan la precisión médica profesional con las necesidades de bienestar cotidianas. Dentro del ámbito clínico, destacan la vanguardia de la tecnología médica las soluciones avanzadas como la resonancia magnética estereoscópica, los robots quirúrgicos laparoscópicos y un sistema de endoscopia gástrica robótica con cápsula de navegación inteligente. Complementando estas exhibiciones de nivel profesional, se encuentran productos diseñados para el bienestar y el cuidado diarios, como robots de masaje, exoesqueletos que facilitan la movilidad erguida para personas mayores o pacientes, y mucho más.

Entre estas innovaciones destinadas al cuidado diario, un dispositivo de detección cardíaca sin contacto ha cautivado a compradores de diversos mercados, sirviendo para atraer a multitudes para realizar pruebas prácticas. Este dispositivo, pionero a nivel mundial, elimina la necesidad de electrodos o equipos portátiles. Tan solo hace falta situarlo junto a la cama, y los usuarios pueden lograr una monitorización continua y de alta precisión de la salud cardíaca durante toda la noche, lo que lo convierte en una solución ideal para la monitorización diaria en el hogar y la detección temprana en la comunidad.

Además, una máquina de baño asistida portátil e inteligente llamó la atención del operador de una residencia de ancianos estadounidense que asistía por primera vez a la Feria de Cantón. El producto satisfacía perfectamente sus necesidades operativas, lo que generó consultas detalladas sobre la capacidad de agua, la eliminación de aguas residuales y el tiempo de funcionamiento por ciclo.

La IA impulsa la rehabilitación y la evaluación

Un exoesqueleto de asistencia para la articulación de la cadera destacó gracias a su capacidad de integración de la tecnología de rehabilitación en la vida diaria. Diseñado para su uso por personas con movilidad reducida debido a la edad, lesiones o necesidades de recuperación, proporciona asistencia y entrenamiento para caminar de forma segura y eficaz. Mediante modelado digital del cuerpo humano y simulación biomecánica, ofrece un soporte natural y discreto gracias a una estructura y un control optimizados.

También se presentó una solución de evaluación de la postura y la composición corporal en 3D con inteligencia artificial para rehabilitación y atención clínica. A través de la visión artificial y tecnologías de reconstrucción 3D, evalúa la postura, la alineación musculoesquelética y el equilibrio muscular con precisión milimétrica, completando una evaluación corporal completa en 32 segundos, generando informes automáticamente y conservando los datos del paciente para un seguimiento continuo.

En la 140ª Feria de Cantón, la Zona de Salud Inteligente demuestra cómo la tecnología está evolucionando para satisfacer diversas necesidades, desde intervenciones clínicas de alta gama hasta atención diaria accesible. Reflejando el tema de la fase 3 de la feria, "Una vida mejor", la zona destaca un enfoque holístico de la salud que promete mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo.

Para una asistencia más cómoda, haga clic aquí para preinscribirse:

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