140ª Feria de Cantón: Economía circular en productos y prácticas

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Al tiempo que la sostenibilidad pasa de ser un compromiso corporativo a un imperativo empresarial, los principios de la economía circular se hacen cada vez más visibles, tanto en los productos como en las prácticas de la industria. Este cambio también se puede observar en la 140ª Feria de Cantón.

Diseñando ciclos de vida más largos para productos del hogar

Entre los productos para el hogar y el estilo de vida presentados en la feria, el diseño circular sigue siendo uno de los temas principales. Las soluciones para el descanso integran materiales de origen biológico y de bajas emisiones de carbono con estructuras duraderas que mejoran la vida útil del producto y reducen el consumo de recursos. Más allá de la comodidad y el soporte, los fabricantes están centrados en la capacidad de reparación, los componentes reciclables y las certificaciones ambientales reconocidas internacionalmente. Estas características extienden los ciclos de vida de los productos y minimizan los residuos.

Además de las soluciones para el descanso, los expositores de muebles también exploran nuevos enfoques para la reutilización de materiales. Los asientos fabricados con plásticos reciclados recuperados de electrodomésticos desechados y residuos marinos son una demostración de cómo los materiales posconsumo pueden transformarse en bienes de consumo de alto valor. Combinados con un diseño ergonómico, una construcción modular y una mayor durabilidad, estos productos ayudan a reducir la dependencia de los recursos vírgenes, manteniendo al mismo tiempo los estándares de rendimiento y seguridad.

Otro enfoque proviene del mobiliario fabricado con madera reciclada, sacando así a la luz otra vía hacia la circularidad. Al dar una segunda vida a la madera usada, los fabricantes conservan el valor del material, reducen los residuos y crean productos con un distintivo sentido de la historia y la artesanía.

Una feria comercial basada en principios circulares

El compromiso de la Feria de Cantón con la sostenibilidad va mucho más allá de sus pabellones de exposición. Durante la última década, todo ello ha servido como banco de pruebas para prácticas de ferias más ecológicas, contribuyendo a llevar a cabo la transformación de un sector que antes se asociaba con grandes volúmenes de materiales de construcción desechables y residuos posteriores a los eventos.

En la actualidad, la feria ha adoptado stands ecológicos, sustituyendo las estructuras tradicionales de un solo uso por sistemas modulares y reutilizables. Este cambio sirve para reducir significativamente los residuos de construcción, a la vez que mejora la eficiencia y la seguridad. La experiencia adquirida en implementación durante todos estos años contribuyó posteriormente al desarrollo de estándares nacionales para stands de exposición ecológicos, operaciones de exposiciones y gestión de la seguridad del recinto, proporcionando un marco que desde entonces ha influido en otras importantes exposiciones y recintos en toda China.

En su 70º aniversario, la Feria de Cantón continúa promoviendo un enfoque a largo plazo para el crecimiento sostenible. Ya sea por medio de la innovación de productos circulares o de prácticas de exposición más ecológicas, estos compromisos siguen siendo fundamentales para la visión de la feria de cara a los próximos años.

Para una asistencia más cómoda, haga clic aquí para preinscribirse: https://buyer.cantonfair.org.cn/register...

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