- La "2023 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE" se celebrará del 13 al 15 de octubre de 2023 en Utsunomiya, celebrando su 30ª edición: Retransmisión en línea disponible

- Un total de 114 corredores de 19 equipos, incluidos el UCI WorldTeam y otros prestigiosos equipos extranjeros, compiten en la carrera -

El Comité Organizador de la Japan Cup Cycle Road Race anunció que la carrera, denominada "SUBARU LEVORG presents 2023 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE", se celebrará durante tres días, del viernes 13 al domingo 15 de octubre de 2023, en la ciudad de Utsunomiya, santuario de las carreras de carretera japonesas. Se trata de la carrera en ruta de un día mejor clasificada de Asia y la única prueba ProSeries de la Union Cycliste Internationale (UCI) en Japón. A medida que se acerca la 30ª edición, corredores de todo el mundo se darán cita en Utsunomiya en octubre. La expectación por la Copa de Japón sigue creciendo; la retransmisión en línea estará disponible.

Página web oficial: https://www.japancup.gr.jp/2023/english-info

Acerca de la carrera/participantes

De la UCI WorldTeams, la máxima categoría mundial, participarán 7 equipos: EF Education-EasyPost (EEUU), Bahrain Victorious (BRN), Cofidis (FRA), Intermarche-Circus-Wanty (BEL), Lidl-Trek (EEUU), Soudal Quick-Step (BEL), y Team Jayco AlUla (AUS). En particular, destacará la participación de Julian Alaphilippe (FRA), del Soudal Quick-Step, que ha ganado dos veces el Campeonato del Mundo y debuta en él. El público también puede esperar la participación de Bauke Mollema (NED) del Lidl-Trek, que ganó la Copa de Japón en 2015 y 2019, Giulio Ciccone (ITA) del Lidl-Trek, escalador que ha ganado el "King Of Mountain" en el Tour de Francia 2023, y el as de Japón, Yukiya Arashiro (JPN) del Bahrain Victorious.

De la segunda división de los UCI ProTeams, participarán el Israel - Premier Tech (ISR), el Lotto Dstny (BEL) y el Team Novo Nordisk (EEUU). También se ha confirmado la participación de Chris Froome (GBR) del Israel - Premier Tech, cuatro veces ganador del Tour de Francia y conquistador de los tres Grandes Tours.

Acerca de la emisión onlineCanal oficial de YouTube para la "Japan Cup Cycle Road Race": https://www.youtube.com/c/Japancup

Detalles de emisión:Japan Cup Criterium (en directo): 15:40-, sábado 14 de octubre de 2023 (JST)Japan Cup Cycle Road Race (en directo): 10:00-, domingo 15 de octubre de 15, 29 Sep. (JST) -

2022 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACEDía 3 ROAD RACE: https://www.youtube.com/live/6gmT8eKkLMs...Día 2 JAPAN CUP CRITERIUM: https://www.youtube.com/live/7DaVhlBH4eM...

Película de promoción de la 2023 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE: https://www.youtube.com/watch?v=Z9v_wZNu...

Libro de PR (japonés): https://app.box.com/s/8vvtvy1ilrnfmvf4xh...

Información de turismo de Utsunomiya:Descubra Utsunomiya: https://discover-utsunomiya.com/

