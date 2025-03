50 BEST LANZA NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS

(Información remitida por la empresa firmante)

Se anunció la primera clasificación de restaurantes de la región

LONDRES, 3 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- North America's 50 Best Restaurants, un nuevo programa de premios que destaca los mejores destinos gastronómicos de Estados Unidos, Canadá y parte del Caribe, se estrenará en 2025. North America's 50 Best Restaurants, con el patrocinio de S.Pellegrino & Acqua Panna, será la única clasificación exhaustiva de este tipo para la región.

Este lanzamiento constituye la primera clasificación de restaurantes de la organización, específica para Norteamérica, lo que fortalece su objetivo de convertirse en la referencia mundial por excelencia de la hostelería.

William Drew, director de contenido de North America's 50 Best Restaurants, afirmó: "Norteamérica cuenta con un panorama gastronómico próspero y diverso. Queremos rendir homenaje a los restaurantes de toda la región e inspirar a los amantes de la gastronomía a buscar nuevas experiencias. Nos hemos convertido en el líder del mercado internacional de listas de restaurantes, bares y hoteles, elaboradas por expertos: el lanzamiento de North America's 50 Best Restaurants presta una atención especial a los restaurantes de la región y a sus equipos. La lista celebrará el talento y proporcionará una guía fiable para los comensales".

La primera lista se dará a conocer en una cuenta regresiva en directo que culminará con el anuncio del premio The Best Restaurant in North America 2025. La clasificación refleja las mejores experiencias gastronómicas de 300 votantes, expertos en la industria, entre ellos chefs, restauradores, periodistas, educadores y gastrónomos. Los votantes permanecen anónimos y son seleccionados por los Academy Chairs de ocho subregiones: Caribe (excepto Cuba y República Dominicana); noreste de EE. UU.; sur de EE. UU.; medio oeste de EE. UU.; este de Canadá; medio este de Canadá; y oeste de Canadá. México, Cuba y la República Dominicana siguen formando parte de Latin America's 50 Best Restaurants.

A diferencia de otros premios, la participación es gratuita y se admiten todos los estilos de restaurantes. Los votantes nominan sus ocho mejores experiencias gastronómicas de los últimos dos años. Todos los votantes, excepto Academy Chairs, son anónimos para evitar grupos de presión. Los Chairs pueden votar, pero sus votos no tienen peso adicional y no pueden ver los votos emitidos en sus subregiones. El voto es confidencial y se realiza en un sitio seguro.

La primera lista se dará a conocer en una ceremonia de entrega de premios que se celebrará este año y cuya fecha y lugar se anunciarán a su debido tiempo.

