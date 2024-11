5G-A construye un puente aéreo dedicado a la atención sanitaria inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 13 de noviembre de 2024/PRNewswire/ -- En la actualidad, el transporte de material médico presenta dos problemas: la respuesta lenta a las necesidades médicas urgentes y la asignación desequilibrada de recursos médicos.

Según las estadísticas, tres personas en el mundo necesitan una transfusión de sangre cada segundo. En China, más de 6 millones de pacientes necesitan transfusiones de sangre cada año. El transporte tradicional de sangre, limitado por las condiciones del tráfico, suele llevar mucho tiempo. Además, los recursos médicos están distribuidos de forma desigual en las zonas urbanas y rurales, lo que dificulta que los pacientes de las zonas rurales busquen tratamientos médicos en los hospitales urbanos, especialmente para aquellos con problemas de movilidad. Por ejemplo, los residentes de la aldea de Hongtong en Hangzhou, provincia de Zhejiang, tuvieron que pasar varias horas para hacerse controles médicos en el Segundo Hospital Popular del distrito de Yuhang.

Para abordar este problema, un hospital de tercera clase en Zhejiang cooperó con Hangzhou Antwork Network Technology Co., Ltd. para transportar sangre con vehículos aéreos no tripulados. Al realizar numerosas pruebas, verificaciones y vuelos de prueba, han acumulado una amplia experiencia y han establecido con éxito un canal aéreo para el transporte de sangre. Los vehículos aéreos no tripulados son flexibles, rápidos, autónomos y no se ven afectados por las condiciones de la carretera, lo que demuestra una gran importancia en el campo de las emergencias médicas. El éxito de las tres partes marca el uso de la primera ruta regular de vehículos aéreos no tripulados para el suministro de sangre de emergencia en China. Actualmente, Hangzhou ha establecido múltiples rutas de suministro de sangre, creando el primer sistema regular de suministro de sangre a nivel de ciudad del mundo.

Para combinar aún más las ventajas flexibles y eficientes de los vehículos aéreos no tripulados con los servicios médicos, China Telecom ha propuesto la primera tecnología de convergencia aire-tierra del mundo.

La primera tecnología de convergencia aire-tierra del mundo se presentó durante el MWC Shanghai 2024. Esta tecnología forma una red privada tierra-aire eficiente, logrando una cobertura continua a bajas altitudes.

Además, los servicios de aplicación de detección (AS), las funciones de detección (SF) y los dispositivos de detección de estaciones base forman una red de detección médica de alta precisión. La red admite funciones como análisis de trayectoria de UAV complejo, geocercado y detección de múltiples objetos con una precisión de un metro, escoltando canales médicos en el aire en tiempo real.

Con el uso de estas tecnologías y dispositivos innovadores, la red de baja altitud ofrece un gran ancho de banda y una baja latencia y cumple con los requisitos de transmisión de vídeo HD 4K de los vehículos aéreos no tripulados. La entrega de recursos médicos con vehículos aéreos no tripulados es rápida, flexible y no se verá afectada por las condiciones del tráfico terrestre ni las condiciones meteorológicas (resistencia al viento a escala 5). La eficiencia del transporte se mejora en un 60%, lo que garantiza una respuesta instantánea las 24 horas a las solicitudes de sangre urgentes. Los datos de vuelo reales indican que el volumen de sangre entregado por vuelo puede satisfacer el uso de emergencia de uno o dos pacientes, mientras que el tiempo de transporte por vuelo es solo la mitad del transporte terrestre en las mismas condiciones, lo que garantiza tanto el "uso de sangre de emergencia" como la "reposición de sangre planificada".

Estas tecnologías también han permitido establecer más autopistas UAV de ciudad a ciudad, construyendo un puente entre el hospital central del consorcio médico y los centros de salud de base, y proporcionando un gran apoyo para la implementación del sistema jerárquico de diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, un paciente puede dejar una muestra de sangre en un hospital comunitario, que será entregada al centro de detección a través del UAV. En decenas de minutos, el resultado de la detección estará disponible. Esto mejora enormemente la eficiencia de los tratamientos médicos para el público.

Según Antwork, su sistema de programación logística de vehículos aéreos no tripulados se ha integrado completamente con la plataforma médica inteligente de varios grandes hospitales de tercera clase en Zhejiang. Esta integración no solo forma un circuito cerrado de servicios, sino que también proporciona garantía técnica para el transporte de sangre, lo que lo convierte en una de las prácticas médicas más avanzadas con vehículos aéreos no tripulados del mundo.

La cooperación entre China Telecom, Antwork y el hospital es un hito histórico, ya que significa el reconocimiento de la tecnología de vehículos aéreos no tripulados en la atención médica clínica. La ruta exclusiva de vehículos aéreos no tripulados brindará más seguridad para el rescate de emergencia y salvará la vida de más pacientes. La entrega de recursos médicos con vehículos aéreos no tripulados está ganando reconocimiento en la industria de la salud.

