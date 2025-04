K-679 demuestra una eficacia superior en tumores sólidos que expresan EGFR

(Información remitida por la empresa firmante)

-K-679, un novedoso conjugado unimicelar con anticuerpo cargado con fármaco y con una capacidad de carga de fármaco ultraalta, demuestra una eficacia superior en tumores sólidos que expresan EGFR

NAGOYA, Japón, 21 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Kowa Company, Ltd. (sede central: Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón), anunció hoy la próxima presentación de datos preclínicos de K-679, su novedoso conjugado unimicelar cargado con anticuerpo-fármaco (ADUC), con una capacidad de carga de fármaco sin precedentes. El compuesto, desarrollado mediante la tecnología micelar patentada de Kowa, ha demostrado una eficacia superior en tumores sólidos con expresión de EGFR en comparación con los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) convencionales. Los datos se presentarán en la Reunión Anual de 2025 de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), que tendrá lugar del 25 al 30 de abril de 2025 en Chicago, Illinois.

Detalles de la presentación Título de la presentación: K-679: A novel, ultra-high-DAR antibody drug-loaded unimicelle conjugate (ADUC) enabling more effective treatment in EGFR-expressing solid tumors compared to general ADCs. Título de la sesión: Nuevas tecnologías de administración de fármacosFecha y hora de la presentación: 28 de abril de 2025, 9:00 a.m. – 12:00 p.m. CST (10:00 a.m. – 1:00 p.m. ET) Número de resumen publicado: 1798 Presentador: Hideo Yoshida

Acerca de K- 679 K-679 es un conjugado unimicelar cargado con anticuerpo y fármaco (ADUC), un nuevo tipo de ADC que utiliza la tecnología micelar patentada de Kowa y que se encuentra actualmente en fase preclínica. El conjugado combina un anticuerpo anti-EGFR con unimicelares cargados con fármaco (DM1), que incorporan cantidades sustanciales de cargas útiles en un polímero monocatenario. Este innovador enfoque logra una DAR (relación fármaco-anticuerpo) ultraalta de aproximadamente 40 moléculas de DM1 por anticuerpo, significativamente superior a la de los ADC convencionales.

En estudios preclínicos, K-679 ha demostrado potentes efectos antitumorales en modelos de xenoinjerto, superando a los ADC convencionales. Cabe destacar que K-679 ha demostrado una eficacia notable en tumores heterogéneos, tanto positivos como negativos para EGFR, mostrando un significativo efecto de eliminación de células testigo.

